Hrozivé plány EU s velkým dopadem na ČR. A u stolu Fiala?

21.11.2025 16:40 | Monitoring

Prosincové jednání Evropské rady má rozhodnout o balíku opatření, která mohou zásadně ovlivnit budoucí směřování Evropské unie i veřejné finance členských států. Lídři budou jednat o využití zmrazených ruských rezerv, rozsáhlém financování obranného průmyslu, posílení zdrojů pro NATO i urychlení investic do Green Dealu. Odborníci upozorňují, že plánované částky jdou do stovek miliard až bilionů eur a mohou mít výrazné dopady i na český státní rozpočet.

Rozhodování o zásadních evropských dokumentech

Prosincová Evropská rada má projednat několik klíčových dokumentů, které mohou určit směřování Evropské unie v příštích letech a potvrdit závazky členských států, včetně České republiky. Na programu jednání jsou například návrhy na využití zmrazených ruských rezerv ve výši 140 miliard eur nebo rozhodnutí o financování obnovy evropského obranného průmyslu, jehož celkový rozpočet má v následujících letech dosáhnout až 800 miliard eur.

Dalším bodem je stanovení podílu finančních zdrojů EU na náhradě amerických výdajů na provoz NATO, kde se hovoří o částce kolem 500 miliard eur v příštím roce. Součástí balíku má být i potvrzení urychleného financování klimatických opatření v rámci Green Dealu, který podle propočtů vyžaduje roční investice až 1,4 bilionu eur.

Dopady na české veřejné finance a ekonomiku

Podle odborných názorů by projednávané závazky mohly výrazně zatížit státní rozpočet České republiky. Analytici upozorňují, že se jedná o období, kdy návrh státního rozpočtu počítá s vysokými náklady na obsluhu státního dluhu a kdy česká ekonomika zároveň čelí dopadům předchozích sankcí vůči Rusku i možným dalším omezením v rámci připravovaného sankčního balíčku.

Experti upozorňují na riziko dalšího zhoršení podmínek v průmyslu. Zmíněny jsou zejména možné dopady deindustrializace v Německu na české podniky i hrozba obchodních sporů s USA a Čínou. Diskutována je také situace v evropsko-amerických obchodních vztazích, kde platí závazek evropských firem investovat ve Spojených státech, jinak hrozí zavedení 35% cel na evropské zboží.

Připravovaný evropský rozpočet a migrační politika

Součástí prosincového jednání bude také příprava rozpočtu Evropské unie na období let 2028 až 2034. Návrhy počítají s posílením příjmů unijního rozpočtu na úkor národních rozpočtů, například převedením části výnosů spotřebních daní nebo cel na evropskou úroveň. Odborníci upozorňují, že takový krok by mohl nutit členské státy hledat nové zdroje příjmů.

V debatě se objevuje také dopad tzv. středomořské iniciativy, kterou v roce 2025 schválil Evropský parlament a která počítá s přesídlením části migrantů ze severní Afriky do EU. Podle některých analýz může tato politika znamenat další tlak na rozpočty států střední Evropy.

Obavy z dopadů finanční nestability

V širším mezinárodním kontextu odborníci poukazují na zvýšené riziko globální finanční nestability, včetně možného přeceňování akcií některých technologických firem a dopadů na trhy státních dluhopisů. Diskutuje se také o platné evropské legislativě týkající se ochrany vkladů či mechanismů, které umožňují zásahy do soukromých úspor v případě systémové finanční krize.

Otázka zastoupení České republiky

Vzhledem k tomu, že proces jmenování nové české vlády po volbách se zpožďuje, existuje možnost, že na prosincové jednání zamíří ještě Fialův kabinet v demisi, o čemž ParlamentníListy.cz informovaly v rozsáhlé analýze. Podle odborníků je proto klíčové, aby pozice české delegace odpovídaly mandátu, který občané dali ve volbách, a aby rozhodnutí vlády v demisi nezakládala dlouhodobé závazky bez široké politické shody.

autor: Jakub Makarovič

