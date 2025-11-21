MHMP: Zaměstnanci magistrátu skončili v říjnové výzvě 10 000 kroků druzí

V kategorii úřady se na základě počtu dosažených bodů umístili v celorepublikovém pořadí na druhém místě. Cílem této iniciativy je motivovat širokou veřejnost k pravidelnému pohybu a zdravějšímu životnímu stylu.
Týmy tvořené pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy se do výzvy 10 000 kroků (ZDE) zapojují pravidelně. V letošní říjnové motivační soutěži však získali druhé místo mezi 36 zapojenými úřady po celé České republice. Za hlavní město se zapojilo celkem 133 kolegů a kolegyň, kteří společnými silami ušli 38 440 kilometrů.
V rámci říjnové výzvy se zapojení zaměstnanci pražského magistrátu potkali mimo jiné i na dvou “pěších“ snídaních, dvou společných vycházkách i při slavnostním vyhlášení výsledků za úřad.
Díky umístění na stupních vítězů bude mít pražský magistrát svého zástupce také na slavnostním vyhlášení celorepublikových výsledků, které se koná v soboru 22. listopadu 2025 v Kutné Hoře. Ten zde převezme ocenění od organizátora akce, kterým je spolek Partnerství pro městskou mobilitu (ZDE).
Chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem, posiluje naše tělo i mysl. Cílem projektu je proto motivovat širokou veřejnost k pravidelné aktivitě vykonané pěšky, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Výzva pracuje s magickou hranicí deseti tisíc kroků, což zhruba odpovídá 7,5 kilometru. Akce je pořádána dvakrát ročně, vždy v dubnu a v říjnu. Zakončena je pak KROKOfestem (více ZDE).
autor: Tisková zpráva