MHMP: Zaměstnanci magistrátu skončili v říjnové výzvě 10 000 kroků druzí

21.11.2025 13:21 | Tisková zpráva

Celkem 133 zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy se v říjnu zapojilo do výzvy 10 000 kroků a společně ušli za měsíc 38 440 kilometrů.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do budovy Nové radnice, sídla pražského magistrátu

V kategorii úřady se na základě počtu dosažených bodů umístili v celorepublikovém pořadí na druhém místě. Cílem této iniciativy je motivovat širokou veřejnost k pravidelnému pohybu a zdravějšímu životnímu stylu.

Týmy tvořené pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy se do výzvy 10 000 kroků (ZDE) zapojují pravidelně. V letošní říjnové motivační soutěži však získali druhé místo mezi 36 zapojenými úřady po celé České republice. Za hlavní město se zapojilo celkem 133 kolegů a kolegyň, kteří společnými silami ušli 38 440 kilometrů.

V rámci říjnové výzvy se zapojení zaměstnanci pražského magistrátu potkali mimo jiné i na dvou “pěších“ snídaních, dvou společných vycházkách i při slavnostním vyhlášení výsledků za úřad.

Díky umístění na stupních vítězů bude mít pražský magistrát svého zástupce také na slavnostním vyhlášení celorepublikových výsledků, které se koná v soboru 22. listopadu 2025 v Kutné Hoře. Ten zde převezme ocenění od organizátora akce, kterým je spolek Partnerství pro městskou mobilitu (ZDE).

Chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem, posiluje naše tělo i mysl. Cílem projektu je proto motivovat širokou veřejnost k pravidelné aktivitě vykonané pěšky, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Výzva pracuje s magickou hranicí deseti tisíc kroků, což zhruba odpovídá 7,5 kilometru. Akce je pořádána dvakrát ročně, vždy v dubnu a v říjnu. Zakončena je pak KROKOfestem (více ZDE).

