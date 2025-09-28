Ministerstvo zdravotnictví představilo roli nových koordinátorů v onkologické péči

28.09.2025 11:27 | Tisková zpráva

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo ve spolupráci s organizací Hlas onkologických pacientů a FBMI ČVUT akci Koordinovat je slušnost.

Ministerstvo zdravotnictví představilo roli nových koordinátorů v onkologické péči
Foto: mzcr.cz
Popisek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Setkání zdůraznilo význam koordinace pacientů nejen v onkologické péči a představilo konkrétní přínosy práce koordinátorů, kteří by měli působit od 1. 1. 2026 ve všech komplexních onkologických centrech.

Koordinátoři pomáhají pacientům zrychlit a zjednodušit jejich mnohdy spletitou cestu zdravotnickým systémem, od prvního kontaktu se zdravotnickým systémem až po zahájení léčby. Zajišťují návaznost vyšetření, pomáhají lékařům a sestrám s administrativou a slouží jako průvodci pacienta napříč jednotlivými pracovišti. Jejich činnost přispívá ke zkrácení čekacích dob, předcházení prodlevám a celkově zvyšuje komfort a jistotu pacientů.

Anketa

Jdete k volbám?

96%
2%
2%
hlasovalo: 7085 lidí

Pacienti s onkologickým onemocněním často přecházejí mezi více pracovišti a specializacemi. Koordinátor jim pomáhá nejen s logistikou, ale je také oporou v náročném období. Koordinátoři by se měli pod vedením lékařů zaměřovat na rychlý průchod pacientů systémem zejména u rychle postupujících diagnóz typu karcinom plic, karcinom pankreatu apod. Pro funkci koordinátora není podmínkou zdravotnické vzdělání.

Na akci bylo představeno také tzv. patero onkologické péče:

  • rychlý start diagnostického procesu,
  • posílení role koordinátorů,
  • zkrácení čekacích lhůt,
  • racionální decentralizace péče,
  • zavedení jasně měřitelných indikátorů kvality.

Více než sto účastníků setkání si vyslechlo zkušenosti nejen zástupců Ministerstva zdravotnictví, pacientských organizací a zdravotních pojišťoven, ale také lékařů a koordinátorů z FN Bulovka, FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, Nemocnice Hořovice a FN Motol. Inspirací byly i příklady ze zahraničí – zejména ze Švédska, kde jsou koordinátoři již řadu let pevnou součástí systému.

Ministerstvo zdravotnictví bude i nadále ve spolupráci s odbornými společnostmi a pacientskými organizacemi hledat způsoby, jak tyto principy posílit a rozšířit do celého českého zdravotnictví.

Psali jsme:

Ministerstvo zdravotnictví: Národní očkovací strategie ČR
Ministerstvo zdravotnictví: Výskyt svrabu v ČR narůstá
Ministerstvo zdravotnictví: Podpora zdraví těhotných žen
MZ: Označování alergenů v menzách prověřily kontroly

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MZ , zdravotnictví , TZ , koordinace

autor: Tisková zpráva

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

EP

Tvrdíte, že se s politiky z frakce, kterou založil Babiš nikdo nebaví. Ale pokud je někdo legitimně zvolen, neměla by bát snaha politiků spolu pak jednat? Ať se mi to třeba libí nebo ne, každý přeci hájí své voliče a každý by tak měl být minimálně vyslyšen. Ale obecně mi přijde, že celá EU má do jed...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jana Bobošíková: Česká státnost je naše svoboda. A tu nikdy nedáme

11:35 Jana Bobošíková: Česká státnost je naše svoboda. A tu nikdy nedáme

Od začátku června uspořádalo hnutí STAČILO! osmnáct nedělních tiskových konferencí, na nichž předsta…