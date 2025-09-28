Ministerstvo zdravotnictví představilo roli nových koordinátorů v onkologické péči

Setkání zdůraznilo význam koordinace pacientů nejen v onkologické péči a představilo konkrétní přínosy práce koordinátorů, kteří by měli působit od 1. 1. 2026 ve všech komplexních onkologických centrech.
Koordinátoři pomáhají pacientům zrychlit a zjednodušit jejich mnohdy spletitou cestu zdravotnickým systémem, od prvního kontaktu se zdravotnickým systémem až po zahájení léčby. Zajišťují návaznost vyšetření, pomáhají lékařům a sestrám s administrativou a slouží jako průvodci pacienta napříč jednotlivými pracovišti. Jejich činnost přispívá ke zkrácení čekacích dob, předcházení prodlevám a celkově zvyšuje komfort a jistotu pacientů.
Pacienti s onkologickým onemocněním často přecházejí mezi více pracovišti a specializacemi. Koordinátor jim pomáhá nejen s logistikou, ale je také oporou v náročném období. Koordinátoři by se měli pod vedením lékařů zaměřovat na rychlý průchod pacientů systémem zejména u rychle postupujících diagnóz typu karcinom plic, karcinom pankreatu apod. Pro funkci koordinátora není podmínkou zdravotnické vzdělání.
Na akci bylo představeno také tzv. patero onkologické péče:
- rychlý start diagnostického procesu,
- posílení role koordinátorů,
- zkrácení čekacích lhůt,
- racionální decentralizace péče,
- zavedení jasně měřitelných indikátorů kvality.
Více než sto účastníků setkání si vyslechlo zkušenosti nejen zástupců Ministerstva zdravotnictví, pacientských organizací a zdravotních pojišťoven, ale také lékařů a koordinátorů z FN Bulovka, FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, Nemocnice Hořovice a FN Motol. Inspirací byly i příklady ze zahraničí – zejména ze Švédska, kde jsou koordinátoři již řadu let pevnou součástí systému.
Ministerstvo zdravotnictví bude i nadále ve spolupráci s odbornými společnostmi a pacientskými organizacemi hledat způsoby, jak tyto principy posílit a rozšířit do celého českého zdravotnictví.
autor: Tisková zpráva