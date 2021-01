Moravskoslezský kraj: O očkování projevilo zájem téměř 5 tisíc uživatelů a více než 3 tisíce zaměstnanců sociálních služeb

reklama

Koordinace přepravy vakcíny do ČR a následné doručení do Moravskoslezského kraje je v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR, odboru mezinárodních věcí a EU. Proto se, prosím, s dotazy k aktuální situaci ohledně vakcíny obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR (kdy dorazila vakcína, kam, kdy a kým bude převezena do MSK apod.).

V tuto chvíli máme informaci, že 8400 vakcín bude doručeno do Fakultní nemocnice Ostrava (přesný čas doručení viz výše). Vakcíny budou následně distribuovány do více než 150 zařízení v sociální oblasti v Moravskoslezském kraji. Přesněji: 1500 vakcín do domovů pro osoby se zdravotním postižením, necelých 5 tisíc do domovů seniorů a 2 tisíce vakcín do domovů se zvláštním režimem, a to podle projeveného zájmu v jednotlivých zařízeních.

O očkování projevilo k dnešnímu dni zájem téměř 5 tisíc uživatelů/klientů a více než 3 tisíce zaměstnanců sociálních služeb.

Proces distribuce z FNO do domovů bude řešen dnes odpoledne, logistika je velmi náročná - organizací je více než 150 napříč krajem, je nezbytné vyřešit nejen přísné podmínky distribuce, ale i skladování.

Do domovů, které budou schopny začít očkovat tento týden, bude proveden rozvoz ve čtvrtek a pátek.

