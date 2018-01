Moravskoslezský kraj se představí na veletrhu ITF Slovakiatour 2018. Opět je jeho partnerem

Moravskoslezský kraj se i letos zúčastní veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour Bratislava jako jeho partnerský region. Veletrh se koná od 25. do 28. ledna.

Moravskoslezský kraj bude mít na bratislavském veletrhu v hale B2 svůj stánek, který je pojat v duchu oslav 100. výročí vzniku Československa. Návštěvníci se tak mohou těšit na atmosféru prvorepublikové kavárny s vystoupením skupiny JAZZSLE, která bude hrát ve stylu 20. a 30. let minulého století. Bude tu vystaven také unikátní motocykl ze sbírky Expozice historických motocyklů v Ostravě, kterou kraji daroval akademický sochař Miroslav Rybička. Jde o motocykl slavného závodníka Antonína Vitvara JAWA 350 OHV z roku 1938. Připraven bude také fotokoutek, z něhož si návštěvníci budou moci odnést památeční fotografii v historickém klobouku značky TONAK. Tato firma se tu bude prezentovat ukázkou pokrývek hlavy včetně těch prvorepublikových.

Na pultech moravskoslezského stánku se objeví také nové tiskoviny, například letní i zimní mapy Beskydské a Jesenické magistrály, obecné turistické mapy celého kraje pro pěší turistiku a cykloturistiku. Novým materiálem jsou také brožury Technické atraktivity v Moravskoslezském kraji a Sport a relax v Moravsko¬slezském kraji. Společným materiálem čtyř moravských krajů pak brožura Zažij Moravu!, ve které jsou prezentovány TOP atraktivity celé Moravy. Své aktuální produkty tu představí také zástupci šesti turistických oblastí: Beskydy-Valašsko, Jeseníky, Ostravsko, Těšínské Slezsko, Opavské Slezsko a Poodří-Moravské Kravařsko. Nebudou chybět ani ochutnávky regionálních produktů - Štramberských uší nebo Kofoly.

„Věříme, že náš stánek návštěvníky zaujme. Díky nezapomenutelné atmosféře se v něm každý bude moci přenést do minulého století období První republiky. V tomto stylu se letos uskuteční také letní akce FAJNEHO LÉTA na TECHNOTRASE, a to na vybraných technických atraktivitách v Moravskoslezském kraji, například na Úzkokolejné dráze v Osoblaze nebo v Areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a dalších. Všechny nejen k jejich návštěvě, ale i do dalších míst Moravskoslezského kraje srdečně zvu,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Více informací o Moravskoslezském kraji a o chystaných akcích v oblasti turismu naleznete na stránkách

autor: Tisková zpráva