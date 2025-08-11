„Chi Chi Tornádo“ Vostárek zvažuje konec kariéry. Zneužila ho ČT?

Petr Vostárek, který je označován za první českou drag queen a je moderátorem nového pořadu České televize Chi Chi na gauči, v rozhovoru pro DVTV připustil, že přemýšlí o konci své kariéry coby Chi Chi Tornádo. Jako hlavní důvod uvedl útoky, které podle něj překročily únosnou mez.
K peprným reakcím a útokům, které podle něj překročily hranici lidskosti, řekl: „Pořad Chi Chi na gauči je hodně provokativní, takže jsem čekal nějaké reakce. Tak hlubokou nenávist a útoky za hranou lidskosti jsem ale nečekal. Rozhodnutí Ondřeje Brzobohatého nevystupovat jako Tiffany Richbitch chápu, protože nad tím už přemýšlím taky,“ říká Petr Vostárek alias Chi Chi Tornádo, jenž začal vystupovat jako drag queen před více než třiceti lety.
Vysvětlil také svůj pohled na kritiku drag show: „Nechápu, že spousta lidí odsuzuje někoho, kdo se občas převlékne za ženu. Třeba Divadlo Járy Cimrmana je na dragu postavené a nikdy to nikomu nevadilo. Někteří myslí, že drag show je něco úchylného a sexuálně nás vzrušuje, což je nesmysl. Drag je performance, spousta umělců to miluje proto, že jsou tam svobodní,“ dodává v rozhovoru pro DVTV.
Sám Vostárek také zdůrazňuje, že proměna v Chi Chi Tornádo je pro něj zdrojem radosti a sebevědomí: „Když ráno vstanu a podívám se do zrcadla, nevidím tam toho malého tlustého plešatého chlapa. Vidím tam krásnou štíhlou nalíčenou dámu,“ zmínil Petr Vostárek.
K rozhodnutí Petra Vostárka o možném konci coby Chi Chi Tornádo se vyjádřil také senátor Zdeněk Hraba. Podle něj útoky, kterým čelí, souvisí s tlakem, který vyvolávají sami progresivisté. „Útoky bývají za hranou. Bohužel jde o důsledek toho, když se progresivisté snaží lidi na sílu převychovávat,“ poznamenal Hraba.
Zároveň upozornil, že nesouhlas je součástí veřejného vystupování. „Nicméně na nesouhlas musí být připraven každý, kdo se rozhodne vstoupit do veřejného prostoru. To je normální. Vždy bylo a vždy bude. Tedy pokud si pokroková menšina zase nedobude privilegia, že nesouhlas s nimi rovná se ‚hate speech‘ a podobně.“
Podle něj hlavní problém spočívá v přístupu České televize. „A bohužel tak toto tlačení na sílu způsobilo, že je útočeno na tohoto pána v převleku namísto na instituci, která to z peněz nás všech schválně jako provokaci nasadila na své kanály. Pan Chi Chi byl Českou televizí jen sprostě zneužitý.“
Vlna kritiky se na Petra Vostárka snesla poté, co se na internetu v uplynulých dnech rozšířilo video s jeho pozvánkou ke sledování pořadu Chi Chi na gauči. Moderátor v něm vzkázal divákům, kterým se formát nelíbí, aby „drželi hubu“. „Dnes bude spuštěn první díl Chi Chi na gauči. Takže na to nezapomeňte. Okamžitě si zapněte své laptopy a počítače a podívejte se na to, co jsme pro vás stvořili. A doufám, že se to bude líbit. Pokud ano, tak nám to určitě komentujte. Pokud ne, tak držte huby, protože váš názor nikoho nezajímá,“ zakončil s úsměvem.
Na sociálních sítích se k této pozvánce okamžitě objevily slovní útoky vůči Vostárkovi. Mnoho lidí upozorňovalo, že pořad je financován z koncesionářských poplatků, které platí i ti, jimž se podobný obsah nelíbí.
Výmluvné je i hodnocení, které pořad veřejnoprávní České televize obdržel od diváků na ČSFD. Talkshow Chi Chi na gauči tam zatím získala pouhých 29 %, což ukazuje, že u široké veřejnosti se nesetkává s příliš pozitivním přijetím.
Koncesionářský poplatek je poplatek, který platí domácnosti a firmy za příjem České televize a Českého rozhlasu. Poplatek je povinný pro každého, kdo vlastní nebo užívá zařízení schopné přijímat televizní, resp. rozhlasové vysílání, jako je televizor, počítač, tablet nebo mobilní telefon. Výše TV poplatku je 150 Kč měsíčně za domácnost bez ohledu na počet přístrojů nebo osob v domácnosti.
autor: Natálie Brožovská