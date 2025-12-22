NP Šumava: Informační středisko Kvilda ve zbrusu novém hávu

23.12.2025 7:33 | Tisková zpráva
Jedno z nejstarších a zároveň nejnavštěvovanějších informačních center – infocentrum Kvilda prošlo rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Interiéry zdobí nové velkoformatové fotografie šumavských lesů, šumavské noční oblohy, interaktivní promítání, které představuje obyvatele šumavského lesa, a zbrusu nová interaktivní hra pro děti.

Foto: NP a CHKO Šumava
Foto: NP a CHKO Šumava
Popisek: NP a CHKO Šumava

Informační centrum Kvilda se návštěvníkům poprvé otevřelo přesně před 28 lety - 17. prosince roku 1997. Hned v prvním roce provozu v roce 1998 se mohlo pochlubit více než padesáti tisíci návštěvníky. „Správa Národního parku Šumava byla v budování a provozu informačních center velmi pokroková. V polovině devadesátých let byla totiž taková zařízení pro turisty v Česku spíše výjimečným zjevem. Hned od začátku fungování si obsluha infocenter zakládala na vysoké profesionalitě,“ vyzdvihuje vedoucí informačního střediska Kvilda Dana Zývalová, která v něm pracuje od jeho otevření dodnes.

První velkou rekonstrukcí prošlo infocentrum v roce 2012. Tehdy byly v expozici použity moderní interaktivní prvky, jako dotykové obrazovky, interaktivní promítání do prostoru a velkoformátové fotografie. „Ale stejně jako se vyvíjí šumavská krajina a i naše poznání o ní, vyvíjí se i technika, a to překotným tempem. Bylo tedy nutné ji modernizovat a také doplnit nové poznatky o Šumavě. Nejde jen o nová zařízení v návštěvnické infrastruktuře, ale například o znovu se navrátivší druhy nebo mnohem lépe nastavenou spolupráci národních parků Šumava a Bavorského lesa. A právě nová tvář expozice informačního střediska Kvilda přibližuje návštěvníkům společné přírodní hodnoty, krásy a zajímavosti obou národních parků,“ doplňuje Dana Zývalová. 

Vstupní část informačního centra byla změněna pouze částečně. Nad stále atraktivní a velmi využívanou interaktivní mapou celého Národního parku Šumava byla umístěna velká obrazovka, kde budou promítané úplně nově připravené videosekvence z nejrůznějších částí Šumavy. Lidé tak jednoduše nahlédnou do množství zajímavých míst Šumavy a také Bavorského lesa.

„Za vstupní prostorem zůstává expozice, která je tvořena tradičními 3D exponáty zvířat, se zbrusu novým interaktivním promítáním, obyvatel šumavského lesa. To vše je rámované novými velkoformátovými fotografiemi, které návštěvníky přenesou do různorodých šumavských lesů,“ představuje expozici infocentra Kvilda jeho pracovnice Petra Matějů a dodává: „Děti si mohou zahrát i novou vzdělávací počítačovou hru, vytvořenou speciálně pro naše středisko s názvem „Stopař“. Pro milovníky historie přibyl v expozici jedinečný model osídlení krajiny horské Šumavy s ukázkou lesních řemesel Stanislava Vršky, který vtáhne do života staré Šumavy.“

Ve druhém patře informačního střediska zůstává pro potřeby návštěvníků malý kinosál s výběrem několika krátkých filmů a videí a také prostor, ve kterém budou probíhat výstavy. Stěny této části infocentra aktuálně zdobí olejomalby Růženy Šeré v rámci výstavy s názvem „Krajinou nejen Šumavskou“.
Projekt pod názvem „Aktualizace a modernizace informačního střediska Kvilda“ Správa NP Šumava realizovala za 2 555 240,80 Kč díky dvou milionové finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a ministerstva životního prostředí.

„Informační středisko Kvilda si tuto modernizaci určitě zasloužilo. Je druhým nejnavštěvovanějším zařízení Správy Národního parku Šumava. Každoročně jeho služeb využije více než 55 tisíc návštěvníků. Většina z nich si sem jde pro informace, které jim podá opravdu profesionálně proškolený personál, mnozí si zde zakoupí něco z našich jedinečných edukativních i praktických materiálů a velké množství návštěvníků sem přichází za poznáním,“ říká Martina Kučerová, vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy.

„Informační střediska a návštěvnická centra jsou významným místem pro setkávání s návštěvníky území, proto také Správa klade velký důraz na postupnou modernizaci všech zařízení. Například příštího roku začínáme s plánováním modernizace informačního střediska Stožec v rámci česko-německého projektu „Společně lépe,“ zakončuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

7:33 NP Šumava: Informační středisko Kvilda ve zbrusu novém hávu

