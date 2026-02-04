HZS ČR: Hasiči přepraví 55 elektrocentrál pro Ukrajinu do Polska

05.02.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V týdnu od 4. do 9. února 2026 proběhne logisticky náročná přeprava 55 kusů elektrocentrál ze čtyř skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) do skladu RARS (Vládní agentura pro strategické rezervy) v polském Lublinci. Přepravou materiální humanitární pomoci je pověřen Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen ZÚ), který zajistí jak nakládku, tak koordinaci i samotný přesun do zahraničí.

Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Celou operaci zabezpečí 44 příslušníků ZÚ s 22 kusy techniky. Přeprava bude zahrnovat nejen transport, ale i nakládku elektrocentrál ve všech čtyřech výchozích skladech SSHR. První část přepravy humanitární pomoci započne ve středu 4. února v brzkých ranních hodinách – do Lublince vyrazí předem naložené elektrocentrály již z Hlučína.

Humanitární pomoc poskytovaná Českou republikou do zahraničí je realizována v souladu s příslušnými zákonnými předpisy – zejména zákonem č. 151/2010 o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví gesci Ministerstva vnitra za humanitární odezvu v zemích EU+EHP a Ministerstva zahraničních věcí v ostatních zemích světa, včetně vzájemné součinnosti těchto resortů v dané oblasti. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, dále pak upravuje zapojování českých záchranných složek do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí.

Poskytnutí této humanitární pomoci vychází z akceptace žádosti o pomoc Ukrajině, kterou schválila Vláda České republiky ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí a ministrem vnitra. Financování zahraniční humanitární pomoci je zajišťováno Ministerstvem zahraničních věcí ČR, přičemž materiál je v tomto případě uvolněn ze státních hmotných rezerv.

Realizace takovýchto přeprav není pro Záchranný útvar HZS ČR ničím výjimečným – jde o součást jeho dlouhodobě budovaných kapacit a zkušeností v zahraničních misích. Při takto orientovaných zásazích se klade vysoký důraz nejen na profesionalitu zasahujících příslušníků a spolehlivost techniky, ale i na precizní logistické plánování, které zahrnuje bezpečnost a efektivitu celého procesu.

V souladu s právní úpravou se při zahraničních zásazích, tedy i při přepravě materiální nebo záchranné humanitární pomoci, se vyčleněné síly a prostředky Záchranného útvaru HZS ČR stávají jednotkou Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Činnosti vykonávané příslušníky jsou následně stanoveny tak, aby splnily všechny předem plánované úkoly podle mezinárodních standardů a platné legislativy.

