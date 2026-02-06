Dostál (Stačilo!): Nenávistné titulky českého mainstreamu se opět ukázaly jako lživé

06.02.2026 10:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k setkání s vicepremiérem Moldávie.

Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Měnit spory ve shodu je podstatou diplomacie. Tento týden jsme s vicepremiérem Moldávie urovnali nepříjemnost z loňského léta, kdy mi byl na letišti v Kišiněvě zadržen diplomatický pas a nebyl jsem vpuštěn do země, spolu s dalšími kolegy z Evropy a USA.

Pan Mihai Pop?oi, ministr zahraničí a vicepremiér Moldavské republiky, mi při své úterní návštěvě Bruselu nabídl setkání, čemuž mi bylo ctí vyhovět.

Pan vicepremiér mi ve vstřícné atmosféře setkání osobně potvrdil, že nepředstavuji bezpečnostní riziko pro jeho zemi (jak před volbami tvrdila média), a že jsem v Moldávii vítán, což bylo stvrzeno i zápisem. Já jsem pana vicepremiéra ujistil, že plně podporuji právo jeho země na svrchovanost a na nevměšování ze strany jakékoliv cizí mocnosti, jak garantuje Charta OSN. A vyjádřil jsem pochopení pro složitou situaci, ve které se Moldávie nacházela v létě 2025, včetně zvýšených bezpečnostních opatření.

Bude-li k tomu příležitost, s radostí zemi pana Popsoi navštívím - jak jsme se shodli, moldavská vína a brandy jsou proslulá:) Zato nenávistné titulky českého mainstreamového bulváru, kterým jsem byl v létě vystaven, se opět ukázaly nejen lživé, ale hlavně zbytečné.

Kdybych se býval spolehnul na "služby" ministerstva zahraničí pod vedením Bc.Lipavského, spor by se neurovnal nikdy. I proto tímto děkuji moldavskému zastoupení při EU, že s mými spolupracovníky úterní schůzku na vysoké úrovni připravilo a že jsme vše vyřešili na přímo. Přeji jejich zemi i té naší mír a prosperitu!

