ČEZ: Infocentra Dukovany a Dalešice patří k tahounům návštěvnosti regionu

05.02.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Infocentra Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice dlouhodobě potvrzují svou důležitou roli v oblasti technického vzdělávání i cestovního ruchu. V roce 2025 je navštívilo celkem 52 203 osob, přičemž převážnou část tvořili žáci základních a středních škol. Významný byl také mezinárodní rozměr – 1 120 návštěvníků přijelo ze zahraničí.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Zájem veřejnosti o technické provozy neochabuje. Elektrárnu Dukovany navštívilo v roce 2025 celkem 42 494 osob. Vodní dílo Dalešice přivítalo 9 709 návštěvníků, kteří se seznámili s fungováním přečerpávací elektrárny i její klíčovou rolí při stabilizaci elektrizační soustavy. Obě lokality tak potvrzují, že patří k nejvýznamnějším vzdělávacím a osvětovým centrům energetiky v regionu.

„Infocentra Dukovany a Dalešice nejsou jen turistickými cíli, ale především živými regionálními vzdělávacími centry, která dlouhodobě přispívají k podpoře zájmu o technické obory a posilují vztah veřejnosti k moderní energetice,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Infocentra ČEZ zaznamenaly druhou největší návštěvnost

Regionální výsledky zapadají do celkově velmi úspěšného roku Skupiny ČEZ v oblasti vzdělávání a popularizace energetiky. Infocentra elektrárny ČEZ navštívilo v roce 2025 celkem 297 000 návštěvníků, a to osobně, on-line i prostřednictvím virtuální reality. Největší zájem byl vedle Dukovan i o Jadernou elektrárnu Temelín a o Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Obě jaderné elektrárny navštívilo fyzicky více než 82 000 lidí, Dlouhé Stráně pak přes 78 000 návštěvníků.

Zájemci využívají i nové moderní trendy

Absolutní rekord padl v oblasti virtuálních prohlídek. Pomocí VR brýlí si elektrárny ČEZ prohlédlo 145 000 lidí, což je o deset tisíc víc než v předchozím roce. Návštěvníci si mohli vybrat například dukovanskou ReakTour, která přibližuje provoz jaderné elektrárny, nebo tematické prohlídky zaměřené na vodní a přečerpávací elektrárny. Virtuální prohlídku Jaderné elektrárny Dukovany absolvovalo dalších 7 484 osob, které se díky virtuální realitě dostaly i do běžně nepřístupných částí elektrárny, například na blokovou dozornu nebo na vrchol chladicí věže.

Svět energie

Svět energie zaštiťuje pestrou škálu vzdělávacích projektů, prostřednictvím kterých s energetikou seznamuje studenty, učitele a veřejnost populárně-naučnou, zábavnou a zážitkovou formou. Pod Svět energie spadají návštěvy infocenter a elektráren, pořad Virtuálně v elektrárně, přednášky Setkání s energií ve školách, VR brýle i další aktivity včetně webu ZDE, který je pomyslnou branou do fascinujícího světa energetiky. Slouží jako rozcestník pro všechny výše uvedené projekty i jako zdroj informací, zajímavostí, schémat a videí seznamujících širokou veřejnost s energetickými tématy.

Zdroje:

http://www.svetenergie.cz/

