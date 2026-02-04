ČEZ: Infocentra Dukovany a Dalešice patří k tahounům návštěvnosti regionu

Zájem veřejnosti o technické provozy neochabuje. Elektrárnu Dukovany navštívilo v roce 2025 celkem 42 494 osob. Vodní dílo Dalešice přivítalo 9 709 návštěvníků, kteří se seznámili s fungováním přečerpávací elektrárny i její klíčovou rolí při stabilizaci elektrizační soustavy. Obě lokality tak potvrzují, že patří k nejvýznamnějším vzdělávacím a osvětovým centrům energetiky v regionu.
„Infocentra Dukovany a Dalešice nejsou jen turistickými cíli, ale především živými regionálními vzdělávacími centry, která dlouhodobě přispívají k podpoře zájmu o technické obory a posilují vztah veřejnosti k moderní energetice,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Infocentra ČEZ zaznamenaly druhou největší návštěvnost
Regionální výsledky zapadají do celkově velmi úspěšného roku Skupiny ČEZ v oblasti vzdělávání a popularizace energetiky. Infocentra elektrárny ČEZ navštívilo v roce 2025 celkem 297 000 návštěvníků, a to osobně, on-line i prostřednictvím virtuální reality. Největší zájem byl vedle Dukovan i o Jadernou elektrárnu Temelín a o Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Obě jaderné elektrárny navštívilo fyzicky více než 82 000 lidí, Dlouhé Stráně pak přes 78 000 návštěvníků.
Zájemci využívají i nové moderní trendy
Absolutní rekord padl v oblasti virtuálních prohlídek. Pomocí VR brýlí si elektrárny ČEZ prohlédlo 145 000 lidí, což je o deset tisíc víc než v předchozím roce. Návštěvníci si mohli vybrat například dukovanskou ReakTour, která přibližuje provoz jaderné elektrárny, nebo tematické prohlídky zaměřené na vodní a přečerpávací elektrárny. Virtuální prohlídku Jaderné elektrárny Dukovany absolvovalo dalších 7 484 osob, které se díky virtuální realitě dostaly i do běžně nepřístupných částí elektrárny, například na blokovou dozornu nebo na vrchol chladicí věže.
Svět energie
Svět energie zaštiťuje pestrou škálu vzdělávacích projektů, prostřednictvím kterých s energetikou seznamuje studenty, učitele a veřejnost populárně-naučnou, zábavnou a zážitkovou formou. Pod Svět energie spadají návštěvy infocenter a elektráren, pořad Virtuálně v elektrárně, přednášky Setkání s energií ve školách, VR brýle i další aktivity včetně webu ZDE, který je pomyslnou branou do fascinujícího světa energetiky. Slouží jako rozcestník pro všechny výše uvedené projekty i jako zdroj informací, zajímavostí, schémat a videí seznamujících širokou veřejnost s energetickými tématy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.