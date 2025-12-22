Nadace ČEZ: Nový vůz pro děti s handicapem

Proč je nový vůz potřeba?
Organizace má aktuálně k dispozici pouze čtyři služební vozy pro devět terénních pracovnic. Část návštěv je proto realizována hromadnou dopravou nebo vlastními vozy poradkyň, což komplikuje přepravu rozměrných pomůcek, jako jsou vertikalizační stojany, chodítka či polohovací pomůcky. „Prostorný automobil umožní bezpečný a pohodlný transport stimulačních a kompenzačních pomůcek, které jsou nezbytné pro práci s dětmi. Díky novému vozu budou poradkyně schopny pružně reagovat na potřeby rodin bez zbytečných logistických komplikací. Moderní automobil navíc sníží riziko poruch způsobených technickými problémy starších vozidel,“ upřesňuje Blanka Brandová, ředitelka Střediska rané péče.
Pomoc je určena dětem s handicapem ve věku 0–7 let a jejich rodinám z Pardubického kraje. V roce 2024 podpořilo Středisko rané péče 197 dětí s handicapem. Organizace poskytuje odborné konzultace, zapůjčuje pomůcky, nabízí psychologické poradenství a pomáhá s výběrem předškolních zařízení. Kromě toho pořádá společné aktivity pro rodiny, jako jsou plavecké kurzy, lyžování či rukodělné dílny.
Nadace ČEZ podpořila projekt částkou 100 tisíc korun prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Díky této významné podpoře se podařilo pořídit nový vůz, který zlepší dostupnost terénní služby pro rodiny s dětmi s handicapem v Pardubickém kraji. Slavnostní předání automobilu proběhlo v rámci Mikulášské besídky pro rodiny s dětmi s handicapem.
O organizaci
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. působí od roku 2003 a je největším poskytovatelem služby raná péče v Pardubickém kraji. Za více než 23 let pomohlo více než 750 rodinám. Organizace získala řadu ocenění, včetně Duhového křídla za činnost v sociálních službách, Ceny náměstka Jakuba Rychteckého či ocenění Nezisková organizace roku.
Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje
Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. Sportovně-charitativní aplikace EPP-Pomáhej pohybem dosud nasbírala přes tři čtvrtě milionu fanoušků. Nadace ČEZ ji představila před 10 lety.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací ZDE.
