Nadace ČEZ: Oranžové kolo na Colours - letos se bude pro charitu „šlapat rukama“

Místo klasických cyklistických trenažerů nabídne letošní festival Colours of Ostrava simulátory handbiků neboli kol pro vozíčkáře, na kterých se „šlape rukama“. Zájemci na nich mohou vysportovat energii, kterou pak Nadace ČEZ převede na finance a pošle stejně jako vloni nadačnímu fondu LA VIDA LOCA a obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku.

Loňský dar ve výši 150 823 korun použila LA VIDA LOCA mimo jiné na vybavení 50 kufříků, které putovaly do porodnic v Ostravě a dalších městech Moravskoslezského kraje. „Letošní výtěžek bychom rádi využili na nákup dětských lahviček, památníčků, fotoalb nebo materiálů na pletené hračky a oblečky. Rádi bychom také pořídili tiskárnu pro tisk fotografií,“ řekla Iva Říhová, spoluzakladatelka a projektová ředitelka nadačního fondu, která už se těší na šlapání „v nové poloze“.

Zástupci společnosti Kola pro Afriku si z loňských Colours odvezli 152 600 korun, za které koupili část náhradních dílů na darovaná kola Gambie, ale také nářadí pro mechaniky, kteří se v Gambii dětem o kola starají. „Potřebujeme, ať kola v Gambii slouží co nejdéle – ty, co už tam jsou, i ty, které tam povezeme v roce 2020. Proto musíme zajistit kvalitní náhradní díly na stará kola a upravit ta nová, například zapouzdřit středy, aby se do nich nedostal písek,“ vysvětlila ředitelka organizace Radka Filipíková, která se těší na společné šlapání s kolegy z druhé neziskovky i na kontakt s lidmi, kteří Kola pro Afriku podporují.

Nadační fond LA VIDA LOCA vznikl v roce 2015. Jeho celorepublikový charitativní projekt Život v kufříku vznikl pro záchranu životních příběhů novorozenců vyrůstajících mimo své biologické rodiny. Kufřík, který fond dětem věnuje na cestu životem, skrývá to nejcennější: první přání do života, první fotografii, první ručně vyráběnou hračku a obleček, informace o dni, kdy se dítě narodilo aj. Kufřík je pro dítě důkazem, že má na světě své místo a bylo vždy milováno.

Kola pro Afriku jsou mezinárodní neziskovkou. Od roku 2012 vyzývá lidi k solidaritě a spolupráci s cílem podpořit dostupnost vzdělání pro gambijské děti, za 7 let dodala do Gambie už 7 334 kol. Pomáhá ale i v ČR – při opravě kol nabízí nové uplatnění a dovednosti lidem špatně uplatnitelným na pracovním trhu.

