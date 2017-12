Nemocnice Písek: Desetina vyšetřených mužů má podezření na nádor prostaty

Vyplývá to z vyšetření, které letos na konci listopadu absolvovalo v písecké nemocnici 80 mužů. Osm z nich mělo v krvi zvýšenou hladinu PSA (prostatický specifický antigen), která poukazuje na zvýšené riziko výskytu rakoviny prostaty.

„Všech osm pacientů jsme pozvali na další vyšetření a postupně zjišťujeme, zda jsou skutečně nemocní. Při preventivní akci v rámci Movemberu jsme je vyšetřili klinicky, tedy pohmatem prostaty a varlat, a zároveň jsme jim odebrali krev. U těch pacientů, kteří mají v krvi zvýšenou hladinu PSA, budeme dále pokračovat invazivním vyšetřením prostaty. To spočívá v zavedení ultrazvukové sondy do konečníku a odebrání biologického vzorku jehlou přímo z prostaty,“ uvedl primář Urologického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Leoš Handrejch s tím, že kompletní výsledky budou známy do konce ledna příštího roku.

Nemocnice Písek, a. s., se připojuje k celosvětové akci Movember, která je zaměřena na prevenci rakoviny prostaty a varlat a boj proti těmto onemocněním, pravidelně. Vedle Dne otevřených dveří, kdy lékaři preventivně vyšetřují prostatu a varlata zájemců, každoročně pořádá i pochod Za zdravé chlapy, jehož se účastní několik set osob.



Rakovinou prostaty trpí stále více mužů. V posledních 15 letech se výskyt tohoto onemocnění v České republice téměř ztrojnásobil. Počet nově vzniklých onemocnění rakoviny prostaty je v jižních Čechách 58 na 100 tisíc obyvatel. Jedná se o nejčastější nádorové onemocnění mužů vůbec. V písecké nemocnici provedli během uplynulých tří let více než padesát radikálních operací prostaty pro karcinom. Úmrtí na toto onemocnění je za stejné období ale více než třikrát nižší. To je dáno zejména prevencí, včasným záchytem a moderní, dynamicky se rozvíjející léčbou.