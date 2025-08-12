Prokop (STAČILO!): Stát selhává v péči o duševní zdraví mladých. Sliby o stovce center skončily na třetině

„Za poslední dva roky uvedlo zhruba 50 % lidí, že mají problém vyjít se svými příjmy. Když přichází hospodářská krize, vždy to má další dopady – roste počet vražd, sebevražd i případů domácího násilí. To všechno se propisuje do psychického zdraví celé populace včetně mladé generace,“ upozorňuje levicový politolog a student mezinárodních vztahů a politologie.
Jako příklad uvádí nesplněné závazky v oblasti budování center duševního zdraví. Vláda Andreje Babiše slíbila do roku 2030 vybudovat síť zhruba stovky těchto center. K dnešnímu dni, i po více než dvou letech působení vlády Petra Fialy, stojí jen třetina z plánovaného počtu.
„Jak vláda Andreje Babiše, tak tato vláda nebyla schopná dostát svému závazku a efektivně to řešit. To se musí změnit,“ zdůrazňuje Prokop.
Podle posledních údajů Nejvyššího kontrolního úřadu funguje v Česku zhruba 29 center, přičemž systém stále naráží na nedostatek odborného personálu a nejasné financování sociálních služeb. Ministerstva zdravotnictví a práce nyní vyhlašují nové dotační výzvy, jejichž cílem je síť center rozšiřovat. Reformu ale zatím provází pomalé tempo, které kritici označují za neodpovídající potřebám společnosti.
