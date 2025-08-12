Prokop (STAČILO!): Stát selhává v péči o duševní zdraví mladých. Sliby o stovce center skončily na třetině

12.08.2025 8:30 | Monitoring

Mladí lidé v Česku se potýkají s rostoucí psychickou zátěží. Podle Vítka Prokopa, lídra plzeňské kandidátky hnutí STAČILO! do sněmovních voleb 2025, má problém hluboké socioekonomické kořeny, které vlády dlouhodobě přehlížejí.

Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

„Za poslední dva roky uvedlo zhruba 50 % lidí, že mají problém vyjít se svými příjmy. Když přichází hospodářská krize, vždy to má další dopady – roste počet vražd, sebevražd i případů domácího násilí. To všechno se propisuje do psychického zdraví celé populace včetně mladé generace,“ upozorňuje levicový politolog a student mezinárodních vztahů a politologie.

Podle Prokopa se na současném stavu podepsala i politika posledních dvou dekád, kdy se prosazovala tzv. austerity – úsporný přístup, v němž stát osekával své výdaje a oslaboval infrastrukturu veřejných služeb. „Psychiatrická péče byla dlouhodobě finančně vyhladovělá a problém trvá už desítky let,“ dodává.

Jako příklad uvádí nesplněné závazky v oblasti budování center duševního zdraví. Vláda Andreje Babiše slíbila do roku 2030 vybudovat síť zhruba stovky těchto center. K dnešnímu dni, i po více než dvou letech působení vlády Petra Fialy, stojí jen třetina z plánovaného počtu.

„Jak vláda Andreje Babiše, tak tato vláda nebyla schopná dostát svému závazku a efektivně to řešit. To se musí změnit,“ zdůrazňuje Prokop.

Podle posledních údajů Nejvyššího kontrolního úřadu funguje v Česku zhruba 29 center, přičemž systém stále naráží na nedostatek odborného personálu a nejasné financování sociálních služeb. Ministerstva zdravotnictví a práce nyní vyhlašují nové dotační výzvy, jejichž cílem je síť center rozšiřovat. Reformu ale zatím provází pomalé tempo, které kritici označují za neodpovídající potřebám společnosti.

autor: Jan Procházka

