12.08.2025 7:40

Jednání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem je stále blíž a Evropští politici nabádají k opatrnosti. O slovo se přihlásila šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová, svou akci chystají také Němci. Ukrajinský prezident Zelenskyj varoval, že se Rusové nepřipravují na uzavření míru, nýbrž na pokračování války. Dostupné informace dokládají, že Rusové dosáhli významného průlomu obranných linií v Doněcké oblasti. Nejen u Pokrovsku.

O 16 kilometrů postoupili Rusové. Zelenskyj hlásí poplach
Foto: Repro X
Popisek: Ruští vojáci na přehlídce v Moskvě

Trump oznámil, že jak Rusové, tak Ukrajinci se budou muset vzdát území, má-li se dospět k míru. Řekl, že Rusko obsadilo některá „velmi cenná území“, ale „pokusíme se část tohoto území získat zpět“. 47. prezidenta USA citovala agentura Reuters.

Evropští lídři a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánují s Trumpem hovořit před jeho pátečním summitem s Putinem na Aljašce, a to kvůli obavám, že by Washington mohl Ukrajině diktovat nevýhodné mírové podmínky.

Volodymyr Zelenskyj řekl, že Rusko připravuje vojáky na nové ofenzívy, místo aby se připravovalo na zastavení války, a vyzval země, aby si ponechaly sankce vůči Moskvě v platnosti, dokud Ukrajina neobdrží bezpečnostní záruky. „Rusko odmítá zastavit zabíjení, a proto nesmí dostávat žádné odměny ani výhody,“ zdůraznil na sociální síti X.

Dostupné mapy ukazují, že Rusové dosáhli průlomu v Doněcké oblasti a na jednom místě fronty postoupili o 16 kilometrů. A to může být pro Ukrajince opravdu problém, protože v roce 2024 ztráceli díky podobným průlomům části frontových linií a území.

 

 

Rusové prý postoupili také u Pokrovsku. Ruské síly údajně prorazily ukrajinské obranné linie severně od Pokrovska. Dálnice Dobropillja–Kramatorsk byla přerušena. Ukrajinci přišli o důležitou logistickou tepnu.

 

 

Prezident Zelenskyj v pondělí hovořil s politiky Indie a Saúdské Arábie. Ve snaze mobilizovat podporu pro Kyjev i mimo Evropu před Trumpovým setkáním s Putinem.

Zelenského šéf kanceláře Andrij Jermak uvedl, že v pondělí hovořil s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a konstatoval, že trvalý mír vyžaduje „bezpodmínečné příměří jako předpoklad pro věcná jednání“.

V podobném duchu se vyjádřila i šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová.

„Transatlantická jednota, podpora Ukrajiny a tlak na Rusko – to je způsob, jak ukončit tuto válku a zabránit budoucí ruské agresi v Evropě,“ poznamenala. 

 

 

„Pokud by Rusko nesouhlasilo s úplným a bezpodmínečným příměřím, neměli bychom o žádných ústupcích ani diskutovat,“ uvedla ve svém prohlášení. „Důležité je pořadí kroků. Nejprve bezpodmínečné příměří se silným monitorovacím systémem a pevnými bezpečnostními zárukami.“

V příspěvku na sociální síti X Kallasová uvedla, že EU bude také pracovat na zvýšení vojenské podpory Ukrajině, stejně jako jí bude poskytovat finanční prostředky na udržení ukrajinského rozpočtu nad vodou. A do třetice chce Ukrajině dál pomáhat na cestě do EU.

Britská BBC upozornila, že s účastí Evropanů se při jdnáních vůbec nepočítá. Snad s výjimkou Volodymyra Zelenského.

„Připravte se na některé dost nehorázné ruské požadavky,“ varoval všechny lord Simon McDonald, bývalý šéf britského ministerstva zahraničí. „Bude to teatrální,“ dodal. „Putin bude žádat věci, které by nikdo jiný neuznal – s možnou výjimkou Donalda Trumpa.“

Trump je prý připraven na setkání s Putinem pronést jasné sdělení. „Řeknu mu: Musíš tuto válku ukončit,“  A hned pokračoval. „Teď se jdu podívat na parametry. Možná odejdu a řeknu: Hodně štěstí. A to bude konec. Možná řeknu: Tohle, tohle se nevyřeší,“ popisoval Trump, co by se mohlo stát na společném setkání.

Brzy po rozhovorech s Putinem plánuje hovořit s evropskými lídry.

Putin v posledních dnech také uskutečnil řadu telefonátů, v nichž hovořil s vůdci Číny, Indie, Brazílie a tří bývalých sovětských států, aby je informoval o svých kontaktech se Spojenými státy.

Německo ve středu svolá virtuální setkání evropských lídrů, aby projednali, jak vyvinout tlak na Rusko. Německá strana chce mluvit s Trumpem ještě před jeho setkáním s Putinem. Očekává se, že se setkání evropských lídrů zúčastní Zelenskyj a představitelé EU i NATO.

Trumpův zvláštní vyslanec pro Ukrajinu, generál americké armády ve výslužbě Keith Kellogg, začátkem tohoto roku navrhl „síly odolnosti“ evropských vojsk NATO k zajištění frontové linie a také vytvoření 29 kilometrů široké demilitarizované zóny na východě Ukrajiny. Žádné americké jednotky se do toho zapojovat nebudou. Kellogg také uvedl, že Ukrajina nebude přijata do NATO, čímž splnil jeden z Putinových požadavků.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

