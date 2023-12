Ombudsman: O poměrech v psychiatrických nemocnicích

reklama

Naposledy zástupce ombudsmana informoval ministra zdravotnictví o svých zjištěních z psychiatrických nemocnic letos na jaře. Přestože se vedení nemocnic snaží podmínky na odděleních v rámci možností zlepšovat, na zásadnější stavební úpravy většinou nemají samotné nemocnice dostatek peněz. Pacienti tak leckde stále žijí třeba i na sedmilůžkových pokojích, někdy ani nemají žádný prostor na uložení osobních věcí.

V jedné z nemocnic je oddělení dětské psychiatrie ve dvou podlažích. Nemocnice nemá dost personálu, aby mohl být s dětmi v obou patrech najednou, proto musí děti trávit celý den v klubovnách v přízemí. Nejenže si nemohou podle potřeby odpočinout ve svých pokojích, ale především pobyt více dětí v malém prostoru zvyšuje napětí mezi nimi a vede ke konfliktům. Podmínky na dětských psychiatriích shrnuje loňská zpráva ze série návštěv pěti psychiatrických nemocnic nebo oddělení.

„Aktuálně i veřejnost hodně řeší především podobu dětské psychiatrie v Lounech. Každý, kdo zahlédl fotografie tamních pokojů, si asi dokáže představit, jak těžko se v takovém nedůstojném prostředí musí dětským pacientům žít. Ministerstvo přitom o tristní situaci v Lounech ví minimálně deset let už od naší první systematické návštěvy v roce 2012. Intenzivně se o možných zlepšeních snažíme s ministerstvem bez větších úspěchů komunikovat poslední dva roky, které uplynuly od dosud poslední návštěvy v této nemocnici,“ popsal zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. Doufá, že na schůzce by mohly zaznít podrobnosti k plánu ministerstva na stavbu úplně nové budovy místo té stávající, kterou má nemocnice pouze v nájmu.

„Současný stav, kdy například chybí dveře do pokojů a dokonce i na toaletu či do sprch, je absolutně nepřijatelný. Umíte si představit, že by takto vypadala jiná oddělení nemocnic? A to na chirurgii nebo interně stráví člověk týden či dva. Děti na psychiatrii ovšem pobývají třeba čtvrt roku i déle. Stát musí i pacientům v psychiatrických nemocnicích zajistit vyhovující bezpečné a důstojné prostředí, kde se budou moci zdárně léčit. Není možné, aby veřejné zdravotnické zařízení zůstalo odkázané na příspěvky dárců,“ dodal Schorm s odkazem na veřejnou sbírku, ve které se lidé pro lounskou psychiatrii skládají na vybavení a opravy.

Na pondělním jednání chce zástupce ombudsmana kromě situace v Lounech diskutovat například také o tom, jak ministerstvo zajistí změnu na příjmových odděleních psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tamní materiální podmínky jsou podle zprávy z návštěvy v roce 2020 život ohrožující jak pro personál, tak pro pacienty.

Psali jsme: „Podvedli mě.“ Šabatová o kuřimské aféře. „Gaza si potřebuje odpočinout“ Ombudsman nesouhlasí s plánovanými změnami ve školství Ombudsman: Zlepšit postavení obětí trestných činů žádajících o peněžitou pomoc od státu Ombudsman podpořil návrh na zrušení obecné a neurčité věty v občanském zákoníku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE