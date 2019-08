Pardubický a Zlínský kraj jsou průkopníky změn v péči o ohrožené děti

Průkopníkem na tomto poli je i Zlínský kraj, se kterým si příslušní radní i pracovníci sociálních odborů a zařízení pro děti vyměňují zkušenosti. Prověřené postupy se postupně dostávají i do dalších míst, která o to mají zájem.

„Pardubický kraj je poměrně daleko v transformaci dětských domovů, kterých máme celkem pět a všechny se zapojily do procesu změn. Díky tomu jsme mohli pozvat naše hosty ze Zlínského kraje, aby se podívali do bytu v Pardubicích v Polabinách, který má od města pronajatý Dětský domov Pardubice a do dalšího bytu v Pomezí u Poličky, který je tu pro skupinu dětí z Dětského domova Polička. Péče o děti v běžném prostředí bez ústavních prvků se velmi osvědčila, což je patrné především na přístupu a chování dětí,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Zlínskému kraji se podařilo transformovat všechny jeho bývalé kojenecké ústavy na sociální služby, ale dětský domov mají v procesu změn zatím jeden. Zkušenosti z Pardubického kraje ocenila radní Zlínského kraje Michaela Blahová, která napsala: „V Pardubickém kraji započali jiný přístup v péči o děti z dětských domovů. Ruší velká zařízení a stěhují děti v malých skupinkách, často v sourozeneckých skupinách kolem 6 dětí, do bytů v běžných bytových domech. Proměna těchto dětí i za krátký čas je velká. Děti jsou zapojovány do běžných domácích povinností, tak jak to v rodinách je normální. Najednou si mnohem více uvědomují, že vybavení i všechny pomůcky a přípravky nejsou "erární". Větší míra soukromí učí být i "sám". Mnohem více se daří zapojování do místní komunity. Obnáší to mnoho úsilí, které je však velmi důležité proto, aby se tyto děti podařilo co nejvíce zařadit i po plnoletosti do běžného života tak, aby se neobjevovala další generace, která nebude dostatečně kompetentní ke zvládání běžného života.“

V oblasti dětských center se Pardubický kraj vydává cestou transformace na zařízení se zdravotně-sociálními službami pro děti s těžkými hendikepy. Jedná se například o služby odlehčovací, paliativní, rehabilitační a další. Centra poskytují také terénní služby pro děti a jejich rodiny a jsou i místem pro okamžitou pomoc dětem v rodinných nesnázích (ZDVOP).

