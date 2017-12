Plzeňská zoo pokřtila lvíče, sameček dostal arabské jméno

Baqir se narodil v pátek 3. listopadu v 7:30 hodin samici Neyle, pro kterou to bylo první mládě, a samci Matesovi, jenž pochází z olomoucké zoologické zahrady, Neyla přijela do Plzně z německého Hannoveru. Mládě je odchováváno přirozeně svojí matkou, je nadprůměrně velké, ve svých téměř dvou měsících váží 8,5 kilogramu a má se čile k světu. V dospělosti bude mít okolo 200 kilogramů. Kromě mateřského mléka ochutnal Baqir již kuře, hovězí maso a nejraději má králíka. Baqir tráví téměř veškerý čas s matkou, se kterou si hraje. V Plzni zůstane přibližně do svých dvou let, poté odcestuje do jiné zoologické zahrady. Amira odjede již za měsíc do rakouské zoo.

Křest lvíčka Baqira (foto Adriana Jarošová)

Lev berberský v přírodě již vyhynul, poslední tito lvi žili ve volné přírodě přibližně okolo roku 1936. Od vymření je zachránil soukromý chov marockého krále. V současnosti tento druh lva chová okolo 30 zoologických zahrad v Evropě. Kromě plzeňské zoologické zahrady ho chovají také v zoo v Olomouci, Liberci, Dvoře Králové a v Hodoníně. Plzeňská zoo chová lvy s přestávkami od roku 1940, lvy berberské ve volném výběhu od roku 2000.

autor: Tisková zpráva