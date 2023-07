Policie ČR: Dotační podvod a poškození finančních zájmů EU – návrh na podání obžaloby

reklama

Obvinění měli svým jednáním vylákat z operačního programu Podnikání a inovace, programu Prosperita Výzva III, celkovou částku ve výši cca 226 milionů korun (85 % financováno z prostředků EU) a dílem se měli pokusit vylákat proplacení dotace ve výši cca 6 milionů korun (z toho 85 % z rozpočtu EU), a to tím způsobem, že obviněné osoby měly personálním propojením ovládnout jak „zhotovitele“ díla, tak „žadatele“ o dotaci a díky tomuto propojení měl „zhotovitel“ díla vystavovat „žadateli“ dotace doklady, jejichž obsah neodpovídal skutečnosti s ohledem na deklarovaná plnění. Následně takové doklady obsahující nepravdivé údaje měl „žadatel“ předkládat „poskytovateli“ dotace v rámci žádostí k proplacení dotace u jednotlivých etap.



Obvinění si zároveň při vlastním zhotovení díla měli být vědomi, že termín dokončení projektu technologického parku je ze stavebně-technologického hlediska neproveditelný ke dni ukončení projektu (v roce 2015). Navíc mělo být deklarováno předání a převzetí stavby (včetně předání stavby do zkušebního provozu), i když realizované dílo nebylo ve smyslu občanského zákoníku dokončeno a nemohla být s ohledem na jeho rozestavěnost předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu.



Trestní stíhání obviněných osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí osobám trest odnětí svobody od 5 do 10 let.



Spisový materiál již byl předán na Městské státní zastupitelství v Praze.

