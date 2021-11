Polsko, Lucembursko a San Marino v tmavě červené kategorii, ministerstvo reaguje i na výskyt nové mutace

reklama

Polsko, Lucembursko a San Marino budou nově v tmavě červené kategorii. Do červené kategorie se přesune Francie, Monako, Portugalsko a Španělsko. Ministerstvo zdravotnictví také stanovilo podmínky návratu ze zemí, kde dochází k šíření nové mutace koronaviru.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Hongkong, Kolumbie, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie zemí se řadí Malta a Itálie.

Při návratu ze zemí zelené, oranžové, červené a tmavě červené kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář (ZDE). Před vstupem na území ČR nebo nejpozději do 5 dní po vstupu je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Finsko, Francie, Kypr, Norsko, Monako, Portugalsko vč. Azorských ostrovů a Madeiry, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko a Španělsko vč. Kanárských a Baleárských ostrovů. Pro návrat ze zemí z červené kategorie platí stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Irsko, Island, Rakousko, Řecko, Estonsko, Litva, Polsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko a ostatní třetí země mimo EU. Osoby vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test.

Podmínky testování při návratu z jiných zemí, než jsou uvedené státy z jihu Afriky, se netýkají osob, které mají alespoň 14 dní po plném očkování (v případě dvoudávkového schématu 14 dní po druhé dávce, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování) nebo těch, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář.

Uznává se také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití. Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví. Může se jednat také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle EU covid nařízení. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete ZDE.

V souvislosti s výskytem nové mutace koronaviru B1.1.529 nebudou smět od soboty 27. listopadu do ČR přicestovat osoby, které v posledních 14 dnech více jak 12 hodin pobývaly v Jižní Africe, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku a Zambii. Pokud se jedná o občany ČR, EU nebo držitele dlouhodobých pobytů v České republice, mohou vstoupit na území ČR, ale mají povinnost dodržovat tato opatření: musí mít negativní výsledek RT-PCR testu před cestou do ČR, další RT-PCR musí podstoupit do 24 hodin po příjezdu do ČR a třetí nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den po příjezdu do ČR, v mezičase musí dodržovat samoizolaci a při nezbytných cestách ven mají povinnost nosit respirátor FFP2. Tato opatření platí i pro osoby očkované a ty, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Naopak výjimku mají pracovníci mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a také děti mladší 6 let, nenavštěvují-li předškolní zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň důrazně nedoporučuje, aby občané do těchto zemí cestovali, neboť je třeba minimalizovat riziko nákazy touto mutací.

