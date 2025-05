Ukrajina a „koalice ochotných“ žádají 30denní příměří. Kreml řekl své

„Ukrajina a všichni spojenci jsou připraveni na úplné bezpodmínečné příměří na souši, ve vzduchu a na moři po dobu nejméně 30 dnů, počínaje již od pondělí. Pokud Rusko bude souhlasit a bude zajištěno účinné monitorování, trvalé příměří a opatření k budování důvěry, lze připravit cestu k mírovým jednáním,“ napsal ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha v příspěvku na X.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts. Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) May 10, 2025

„Podporujeme návrh na úplné a bezpodmínečné 30denní příměří. Musí být proveden bez předběžných podmínek, aby se připravila cesta ke smysluplným mírovým jednáním. Míč je teď na straně Ruska. Jsme připraveni i nadále vyvíjet silný tlak na Rusko a v případě porušení příměří uvalit další tvrdé sankce. Náš cíl je jasný: spravedlivý a trvalý mír pro Ukrajinu, který je nezbytný pro bezpečnost a stabilitu na celém našem kontinentu,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Today, the Coalition of the Willing convened.

We support the proposal for a full and unconditional 30-day ceasefire.

It must be implemented without preconditions to pave the way for meaningful peace negotiations.

The ball is now in Russia’s court.

We stand ready to maintain…