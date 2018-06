Probační a mediační služba: Díky projektu Běh se žlutou stužkou firmy vytvořily celkem 520 pracovních míst pro vězně a 265 míst pro bývalé vězně

Sportovně-charitativní závod, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se letos koná již potřetí a účastní se ho stále větší počet běžců. Hlavní akcí, kterou vyvrcholí letošní série běžeckých závodů se žlutou stužkou, budou štafety 13. června na Výstavišti Praha Holešovice.

Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se běží v dubnu až červnu, a to jako součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.

Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech.

V sérii závodů Běhu se žlutou stužkou za rok 2018 běželo a poběží 450 běžců, 18 bývalých vězňů a 25 vězňů.

Závodu, který se poběží 13. června v pražské Stromovce jako součást O2 Pražské štafety 2018, se za projekt YRR zúčastní celkem kolem 350 běžců. Každý ze čtyř běžců ve štafetě musí uběhnout pět kilometrů a předat štafetový kolík dalšímu ze závodníků. Štafetový kolík si tak na znamení podpory a týmové spolupráce budou předávat vězni, lidé s trestní minulostí, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zástupci státní správy z Vězeňské služby, Probační a mediační služby, RUBIKON Centra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Parlamentu ČR, České kriminologické společnosti, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, z advokátních kanceláří, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových organizací, zástupci církví či zahraniční partneři z Vězeňské služby v Singapuru a irské Probační služby. Štafetu poběží i paralympionik Jiří Ježek či předseda bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten. Požehnání závodu provedou generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan Vězeňské služby Pavel Kočnar

Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.

„Pokud pomáháme lidem propuštěným z vězení získat práci a vrátit se zpět do běžného života, pomáháme tím i sami sobě. Tím, že se začlení zpět do společnosti, tak klesá riziko, že znovu spáchají nějaký trestný čin. Yellow Ribbon Run je jedním z projektů, kterým se snažíme na tuhle problematiku upozornit, a zvýšit tak šanci na nový začátek těm, co o to stojí,“ vysvětluje ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová.

Záštitu nad letošním ročníkem Běhu se žlutou stužkou převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv a bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o. a ExxonMobil. Závody významně podpořily Lesy ČR. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba,Tesco a Český Goodwill. Mediálním partnerem jsou Frekvence 1 a ProFairPlay.

Nadcházející termíny závodů se žlutou stužkou

středa 13.6. 2018 – O2 Pražská štafeta – můžete nás podpořit a registrovat se na ZDE.

autor: Tisková zpráva