Projekt LYŽUJ LESY v Jablonci trhal rekordy. Seriál vyvrcholí závodem v Novém Městě na Moravě

Po krušnohorském Božím Daru a šumavském Vimperku se pilotní ročník seriálu běžeckých závodů pro děti základních škol a víceletých gymnázií LYŽUJ LESY přesunul na sever Čech. Do areálu Břízky autobusy v úterý časně ráno přivážely školáky ze všech koutů Jablonecka. Zúčastnily se školy z Jablonce, Malé Skály, Železného Brodu, Tanvaldu či Smržovky. Výjimkou ale nebyli ani závodníci, kteří přicestovali z Liberce či Prahy.

Ačkoliv se organizátoři ze Ski klubu Jablonec potýkali s nedostatkem sněhu, pomohli si umělým zasněžováním, bez kterého by se závod nemohl uskutečnit, a dokázali připravit výbornou trať. Tradiční klub, který letos oslaví 70. let existence, nabídl dětem půjčení lyžařského vybavení a odbornou pomoc při přípravě lyží na závod.

Závod byl znovu zaměřen především na obratnost. Na trati tak malí závodníci museli v co možná nejkratším čase zdolat několik stanovišť s různými překážkami. Vyzkoušeli si tak houpačku, podjíždění, přešlapávání, jízdu pozpátku, terénní vlny nebo slalom z kopce a slalom do kopce. Rozděleni přitom byli do kategorií podle školních ročníků a také podle toho, zda už jsou registrováni v nějakém lyžařském klubu, nebo s běžkami teprve začínají.

Ceny těm nejlepším z každé kategorie předával patron závodu, mistr světa a olympijský medailista Martin Koukal. „Byla to výborná akce, skvělá atmosféra, navíc vyšlo počasí. Jsem rád, že jsem byl přítomen,“ popisoval Koukal dojmy ze závodu cíleného především na doposud neregistrované závodníky, kteří tvořili asi dvě třetiny startovního pole. „Jestli chceme běžecké lyžování rozvíjet, tak musíme ukázat, jak moc krásný je to sport, i těm dětem, které se s ním zatím neměly tu možnost seznámit. Myslím, že všichni, co do Jablonce vyrazili, si to moc užili a ten náš sport se jim zalíbil. Uvidíme, jak s tím dále naloží, pevně věřím, že je to chytne a přihlásí se to některého klubu,“ dodal.

Pilotní ročník projektu LYŽUJ LESY jde do finále. Čtyřdílný seriál vyvrcholí ve středu 21. února posledním závodem v Novém Městě na Moravě. V tamní Vysočina Aréně se děti budou muset popasovat s tratí plnou překážek a obratnostních disciplín. První kategorie odstartuje v 10 hodin.

Projekt LYŽUJ LESY vznikl díky partnerství Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR se státním podnikem Lesy ČR. Jeho cílem je přivést děti k běžeckému lyžování. „Důraz klademe na začínající a neregistrované běžkaře, kterým přizpůsobíme trať závodu. Chceme dětem zábavnou a atraktivní formou představit svět běžeckého lyžování,“ řekl sportovní ředitel Úseku běžeckých disciplín SLČR Lukáš Sacher. „Závod LYŽUJ LESY podporuje děti, které na běžkách ještě moc často nestály, a ukazuje jim krásy tohoto sportu. Lesy ČR dlouhodobě podporují sportování dětí v přírodě. Věříme, že závody LYŽUJ LESY dokáží nadchnout pro tento sport další zájemce,“ uvedl vedoucí odboru marketingu a komunikace LČR Ondřej Kopecký.

Psali jsme: Lesy ČR: V Bořím lese pyrotechnici vyzvedli dělostřeleckou raketu Lesy ČR: Areál zámku v Židlochovicích je kvůli stavbě uzavřen Lesy ČR: Projekt LYŽUJ LESY se přesouvá na Šumavu. Druhý závod se pojede v úterý ve Vimperku Lesy ČR: V Bořím lese pyrotechnici stále nacházejí nevybuchlou munici i granáty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva