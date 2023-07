Ředitelství vodních cest: Smlouva se zhotovitelem prodloužení Baťova kanálu do Hodonína je uzavřena

Ředitelství vodních cest ČR uzavřelo smlouvu se zhotovitelem na výstavbu plavební komory Rohatec/Sudoměřice prodlužující splavný Baťův kanál o 7 km do Hodonína. Po letech příprav již nic nebrání zahájení stavebních prací, aby v plavební sezóně 2026 mohly první rekreační lodě proplout z Hodonína až do Otrokovic.

„Dnešním dnem se plní velká očekávání řady turistů, příznivců rekreační plavby i starostů obcí podél Baťova kanálu, kdy sny o prodloužení vodní cesty do Hodonína se stávají realitou. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby, který zvítězil v zadávacím řízení, již nic nebrání zahájení stavby čtrnácté plavební komory Baťova kanálu, po 85 letech od dokončení dosavadních plavebních komor,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

„Těším se, jak turisté plující po Baťově kanále nejen objeví krásy doplutí do Rohatce a Hodonína, ale také oživí plavbu mezi Petrovem a Skalicí a odlehčí nejvíce zatíženým úsekům vodní cesty. Zároveň s novou plavební komorou ještě rozšíříme stávající přístaviště v Rohatci a v Hodoníně. Do několika let poté by pak měl být v Hodoníně postaven velkokapacitní přístav se zázemím,“ dodává Fojtů.

Nová plavební komora užitné délky 38,5 metru a šířky 5,3 metru, obdobných jako na jiných komorách Baťova kanálu, bude vybudována na českém břehu vedle jezu v Sudoměřicích, který bude současně kompletně opraven. Překonán bude spád 2,70 metru až na hladinu řeky Moravy. Navazující současné koryto říčky Radějovky bude v délce 800 metrů prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby mohly lodě bezpečně proplouvat.

Tento úsek je hraničním tokem mezi Českou a Slovenskou republikou. Dva současné mosty pro zemědělskou techniku jsou nyní nízké, a proto budou vybudovány nově. Nedílnou součástí jsou rozsáhlá environmentální opatření v podobě přeložky regionálního biokoridoru na české straně, tvořeného vegetačním pásem s drobnou vodotečí. Po dokončení se pak zvýší ekologická stabilita území a zachová či rozšíří biodiverzita území. Nové biotopy budou po čase kvalitativně výrazně převyšovat současnou ekologickou hodnotu biotopů na Radějovce a vyřešena bude dnešní migrační neprostupnost říčky.

Zhotovitelem stavby je tzv. Společnost Baťův kanál, tvořená vedoucím společníkem firmou Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, a druhým společníkem Metrostav DIZ, s.r.o. „Stavba samotné plavební komory bude zahájena během letních měsíců, aby byla v maximální možné míře využita letošní stavební sezóna,“ upřesnil Tomáš Hrabina, zástupce zhotovitele. „V zimním období pak budou následovat práce v korytě Radějovky, která bude v úseku mezi novou plavební komorou a ústím do řeky Moravy rozšířena na plný profil Baťova kanálu,“ dodal.

Smluvní cena dosahuje celkem 339,8 milionu korun bez DPH, z toho prodloužení vodní cesty s plavební komorou 262 milionu korun bez DPH a oprava jezu Sudoměřice 77,8 milionu korun bez DPH. Stavební náklady financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba bude dokončena za 28 měsíců, tpředpokládáno je tudíž dokončení do listopadu 2025.

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště i remorkér BESKYDY.

