SFŽP: Ukončování financování z prostředků SFŽP v roce 2025

U podkladů podaných po tomto datu nebo chybných nemusí dojít k vyplacení podpory dříve, než po zahájení financování v roce 2026. Doporučujeme zkontrolovat si správnost podkladů předkládaných k proplacení a údajů zadaných v AIS SFŽP ČR.
Fond si vyhrazuje právo ukončit financování i dříve, a to v závislosti na naplnění výdajového limitu SFŽP ČR. V takovém případě budou prostředky vyplaceny po zahájení financování v roce 2026.
Dále upozorňuje, že v případě, kdy příjemce podpory do žádosti o platbu zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen prostřednictvím AIS SFŽP ČR doložit jejich plnou úhradu v termínu uvedeném ve smlouvě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva