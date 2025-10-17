SFŽP: Ukončování financování z prostředků SFŽP v roce 2025

18.10.2025 7:16 | Tisková zpráva

S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol, doporučujeme příjemcům podpory v programech Národní program Životní prostředí (NPŽP), Modernizační fond (ModFond) a Národní plán obnovy (NPO), vyjma programu Nová zelená úsporám, podávat žádosti o platbu nebo dokumenty k proplacení podpory průběžně a bez zbytečných odkladů do konce listopadu 2025.

Foto: Státní fond životního prostředí
Popisek: Státní fond životního prostředí

U podkladů podaných po tomto datu nebo chybných nemusí dojít k vyplacení podpory dříve, než po zahájení financování v roce 2026. Doporučujeme zkontrolovat si správnost podkladů předkládaných k proplacení a údajů zadaných v AIS SFŽP ČR.

Fond si vyhrazuje právo ukončit financování i dříve, a to v závislosti na naplnění výdajového limitu SFŽP ČR. V takovém případě budou prostředky vyplaceny po zahájení financování v roce 2026.

Dále upozorňuje, že v případě, kdy příjemce podpory do žádosti o platbu zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen prostřednictvím AIS SFŽP ČR doložit jejich plnou úhradu v termínu uvedeném ve smlouvě.

autor: Tisková zpráva

