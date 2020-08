SMS ČR nesouhlasí s rušením téměř čtyř set stavebních úřadů

reklama

„Způsobí to snížení dostupnosti stavebních úřadů pro stavebníky z menších obcí, konkrétně se to negativně dotkne dvou a půl milionu občanů,“ vysvětluje nesouhlasný postoj SMS ČR jeho předseda, europoslanec Stanislav Polčák. „Dlouhodobě zastáváme názor, že občané mají být schopni vyřídit si maximum záležitostí co nejblíže svému bydlišti, nová úprava stavebního práva jde bohužel přesně opačným směrem, tedy k centralizaci,“ dodává Polčák. Upozorňuje také na skutečnost, že návrh MMR neřeší, kde ty stavební úřady, jež po redukci zbydou, vezmou kvalifikované úředníky na to, aby agendu zvládly. „Stavební úřady obcí s rozšířenou působností budou muset podle tohoto návrhu řešit stavební řízení z území dvakrát až třikrát většího než dosud. Ve stávajícím personálním obsazení to nezvládnou a my máme obavy, že to může paradoxně vést ke zpomalení nebo dokonce dočasné paralýze stavebního řízení u nás,“ říká Polčák.

I přes tuto kritiku obce některé dílčí návrhy z nové kodifikace vítají. „Přínos návrhu spatřujeme v digitalizaci stavebního řízení, to je něco, co podle nás mělo existovat dávno. Za správné považujeme i to, že ministerstvo chce významně znesnadnit zpětnou legalizaci černých staveb, což je problém, s nímž mají mnohé obce velmi trpké zkušenosti v případech, kdy se stavebníci rozhodli tímto způsobem stavební řízení obejít,“ uvádí jeden z příkladů S. Polčák. Za další pozitivum návrhu MMR považuje to, že pro složitější stavby by prvoinstančním stavebním úřadem byl ten krajský: „Tím by se předešlo situacím, kdy má stavební úřad několikatisícové obce řešit agendu spojenou třeba s výstavbou obří přehrady, na což nemá lidské a často ani odborné kapacity.“

Celkově však SMS ČR považuje rozhodnutí vlády za nešťastné a bude apelovat na poslance a senátory, aby zákon v této podobě neschválili.

