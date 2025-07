Nejen Krampol. I do slavného Trumpova fanouška po smrti kopali

Ani úmrtí nezabrání některým lidem, aby odsuzovali druhého člověka kvůli svým politickým názorům. Urážky a ostré soudy tak kazí pietu i pozůstalým po herci Jiřím Krampolovi. O tom ve veřejném prostoru zaznělo, že nebyl dobrý člověk. Už proto, jak se vyjadřoval o Ukrajině.

Někteří novináři Krampola popsali jako herce ze staré školy, jehož hodnoty už se do současného světa příliš nehodily. A někteří lidé zašli ještě dál, když napsali, že „Krampol nebyl jen špatný herec, ale taky špatný člověk“ nebo dokonce, že to byla „svině, co škodí lidstvu“.

Podobných nechutných komentářů se dočkal i známý wrestler a herec Hulk Hogan, jehož smrt někteří dokonce oslavovali. Konkrétně dokonce předsedkyně školní rady okresu Alachua na Floridě Sarah Rockwellová. Ta ve čtvrtek na facebooku oslavovala smrt legendárního wrestlera s tím, že je na světě o jednoho podporovatele Trumpa méně.

„Oh, Hulk zemřel? To jsem ani nevěděla. Dobře. O jednoho MAGA na světě méně,“ zněl její komentář, který byl následně smazán.

V následujícím komentáři Rockwellová dodala: „Spolupracoval s McMahonovými na rozbití odborů profesionálního wrestlingu. Nikdy nebyl dobrý člověk. Jeho smrt mi je naprosto lhostejná,“ napsala podle informací Fox News.

Jenže poté, co se její komentáře staly virálními na sociálních médiích, Rockwellová je smazala a omluvila se za ně na svém oficiálním facebookovém účtu školní rady.

„Před několika dny jsem na svém osobním facebookovém účtu napsala krutý a lehkomyslný komentář k příspěvku přítele týkajícího se smrti Hulka Hogana. Hluboce lituji, že jsem ten komentář napsala, a mezitím jsem ho smazala. Chci jasně zdůraznit, že jsem nikdy nikomu nepřála nic zlého a nikdy to ani nebudu dělat, bez ohledu na to, zda sdílíme stejné politické názory. I když s některými komentáři Hulka Hogana silně nesouhlasím, není to omluvou pro můj komentář,“ omlouvala se předsedkyně školní rady s tím, že snad netratí důvěru rodičů.

Hogan, jehož skutečné jméno je Terry Bollea, zemřel ve věku 71 let po srdeční zástavě ve svém domě v Clearwateru na Floridě. Byl šestinásobným šampionem WWE, dvakrát vyhrál Royal Rumble a v roce 2005 byl uveden do Síně slávy WWE.

Na loňském republikánském národním sjezdu Hogan podpořil prezidenta Donalda Trumpa pro další funkční období tím, že si svlékl košili a odhalil tričko bez rukávů s nápisem Trump Vance Make America Great Again.

