SPÚ díky Programu rozvoje venkova dokončil stovky projektů

23.12.2025 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) umožnil financování stovek projektů pozemkových úprav, které v celé České republice realizuje Státní pozemkový úřad (SPÚ). Díky tomuto zdroji SPÚ investoval téměř 4,8 miliardy korun, které zvýšily bezpečnost obcí, podpořily zadržování vody v krajině a zlepšily podmínky farmářům a zemědělcům.

SPÚ díky Programu rozvoje venkova dokončil stovky projektů
Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad

SPÚ v závěru roku úspěšně dokončil čerpání z klíčového zdroje financování pozemkových úprav. Program rozvoje venkova je širokým nástrojem pro podporu venkovského prostoru. Jednou z oblastí, kterou významně financoval, byly pozemkové úpravy – systémové změny v krajině, které SPÚ dlouhodobě realizuje jako odborný partner obcí. Pozemkové úpravy pomáhají chránit území před povodněmi a erozí, zadržovat vodu, posilovat ekologickou stabilitu a zajišťovat lepší přístupnost k zemědělským pozemkům.

Financování pozemkových úprav v rámci operace 4.3.1 Pozemkové úpravy probíhalo prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Kontinuální příjem žádostí běžel od února 2016 a umožnil využít alokaci ve výši zhruba 3,3 miliardy korun. Dne 15. ledna 2025 byla zaregistrována poslední žádost o proplacení z této hlavní alokace. Připravenost SPÚ, který reagoval na požadavky obcí, následně podpořila doplňková alokace programu ve výši 1,27 miliard korun, která byla v roce 2025 navýšena o dalších 100 milionů Kč – celkem tedy 1,37 miliard.

„Pozemkové úpravy představují klíčový nástroj, jak chránit krajinu i obce před stále častějšími klimatickými extrémy. Díky Programu rozvoje venkova se nám podařilo uskutečnit stovky projektů, které mají hmatatelný přínos pro obyvatele i životní prostředí. Jsem ráda, že jsme dokázali využít všechny dostupné prostředky a efektivně je přetavit do konkrétních opatření v terénu,“ uvedla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Celkem bylo v rámci PRV schváleno 461 žádostí o dotaci, které umožnily SPÚ uskutečnit konkrétní opatření v krajině napříč celou republikou. Krajinné prvky, vodohospodářské stavby, obnova cestní sítě nebo protipovodňová opatření dnes obcím přinášejí hmatatelné přínosy. Mnohá z těchto opatření také v minulých letech významným způsobem snížila škody na majetku obcí.

SPÚ je připraven pokračovat v realizaci pozemkových úprav i v novém programovém období Společné zemědělské politiky 2023–2027, které na dosavadní úspěchy navazuje a umožňuje další investice do krajiny a bezpečí venkova.

