Sdružení ambulantních specialistů: Jsme proti povinné službě v nemocnicích, pomůžeme s ambulantními pacienty

Znamenalo by to pro ně zvýšené zdravotní riziko, neboť většina z nich je skoro v důchodovém věku, nebo se k němu blíží. Kromě toho specialistům v některých případech chybí potřebná kvalifikace. Kvůli nasazení v nemocnicích by se ordinace zároveň nemohly věnovat svým pacientům a riskovaly by prohloubení již tak významných finančních potíží. Jako alternativu SAS ČR navrhuje, aby se nemocnice soustředily čistě a jen na lůžkovou péči a mimo nemocniční ambulance převzaly všechny pacienty, kteří nepotřebují hospitalizaci.

Vláda ČR svým nařízením dne 25. 11. 2021 rozhodla o povinné službě v nemocnicích všem ambulantním specialistům. Ti se proti rozhodnutí ostře vymezují s odvoláním na svůj vyšší průměrný věk. „Jsme připraveni pomoci tam, kde to bude potřeba. Závažnost situace chápeme. Je ovšem nutné si uvědomit, že více než třetina našich lékařů je v důchodovém věku,“ zdůrazňuje předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjan Jojko. Podle posledních zveřejněných dat ÚZIS je průměrný věk ambulantních lékařů 53 let.

Ohrožení zdraví ambulantních specialistů ovšem není jediným z problémů potenciálního opatření. Podle MUDr. Jojka jim chybí také potřebné kvalifikace: „Máme znalosti a praxi pro vysoce specializovanou práci v ambulancích. Jen malá část z nás někdy pracovala na jednotkách intenzivní péče, a ještě menší zná jejich současná pravidla a umí obsluhovat například ventilátory.“

Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1555 lidí

V neposlední řadě současný návrh nezohledňuje kvalitní a dostatečně rychlé finanční kompenzace ambulantním lékařům. Jejich ambulance by se díky tomuto opatření dostaly do složité finanční situace pod tíhou výdajů na nájem, energie, splátky půjček nebo režijní náklady. Postaráno musí být také o jejich současné pacienty, mezi nimiž je řada těch, kteří prodělávají COVID, ale do nemocnice nemusí, mají postcovidové komplikace a také těch, kteří kvůli pandemii příznaky jiných nemocí přehlíželi a mají teď komplikace.

„Nezpochybňujeme nutnost se kvalitně postarat o cca 6 tisíc covidových pacientů v nemocnicích, není ale možné kvůli nim ignorovat další statisíce, které chodí k nám,“ dodává MUDr. Jojko. Stejné nařízení vlády ČR se podle něj ukázalo jako špatné již v březnu 2021. „Naštěstí tehdy všichni hejtmani i primátor Prahy zareagovali tak, že žádali jen dobrovolnou pomoc. Ukázalo se, že ochota pomoci nejen ambulantních specialistů v rozsahu, který jim dovolil zachovat péči o jejich pacienty významně přesahovala potřebu těch krajů."

Podle SAS by namísto povinného nasazení v nemocnicích měli specialisté nabídnout svou pomoc ambulantním pacientům nyní docházejícím do nemocnic, čímž by došlo k uvolnění kapacity pro nemocné koronavirem a stažení lékařů z ostatních nemocničních oddělení ke covid-lůžkům. Své kapacity již ostatně řada ambulantních lékařů nemocnicím sama nabídla. Dle názoru SAS ČR je na místě využít i větší podpory armády – včetně vojenských lékařů. Pomoc ambulantních specialistů prohlášení nevylučuje zcela, dává podle něj smysl především na individuální bázi.

„Jakákoli forma pomoci by měla být především dobrovolná. V omezenějším časovém rozsahu jsme schopni pracovat i mimo naše ambulance. Nesmí ale kvůli tomu dojít k výpadku péče o naše pacienty ani k finanční smrti ambulancí,“ dodává Zorjan Jojko.

