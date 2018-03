Skupina Albatros Media pokračuje v expanzi. Koupila nakladatelství Vyšehrad

Společnost Albatros Media a. s. dnes oznámila, že pokračuje ve své intenzivní akviziční expanzi a ve čtvrtek 15. března koupila 100% obchodní podíl v Nakladatelství Vyšehrad spol. s r.o. Albatros Media novou akvizicí opět posiluje svou suverénní pozici největší české nakladatelské skupiny. Součástí transakce je také dohoda o dalším využívání značky Vyšehrad. Albatros Media bude i nadále pokračovat ve vydávání stávajícího portfolia nakladatelství pod značkou Vyšehrad, a to v ČR i na Slovensku.

Akvizice Nakladatelství Vyšehrad je dvanáctou akvizicí skupiny. Naposledy do portfolia AM přibylo nakladatelství Kniha Zlín, jehož nákup byl vypořádán v květnu 2017. Akvizice přinese skupině Albatros Media zvýšení konsolidovaného ročního obratu na cca 850 mil. Kč, hlavním záměrem je posílení pozice v oblasti naučné literatury pro dospělé čtenáře. Vyšehrad se stává patnáctým nakladatelstvím skupiny Albatros Media.

Nakladatelství Vyšehrad bylo založeno v Praze v roce 1934, což ho činí nejstarším nakladatelstvím v naší zemi. Za bezmála pětaosmdesát let své existence vydalo více než tři tisíce knih poezie, prózy, publikací historických, filosofických i teologických. Na činnosti nakladatelství se podílelo mnoho významných osobností české kultury. Někteří působili jako redaktoři, jiní spolupracovali jakožto autoři, překladatelé či výtvarníci. Akvizicí Vyšehradu se skupina Albatros Media stává majitelem hned dvou nejstarších nakladatelství v České republice, kromě zmiňovaného Vyšehradu vlastní také nakladatelství Albatros s tradicí od roku 1949.

„Snažíme se z Albatros Media budovat silnou, moderní a rostoucí skupinu, která se ale přitom opírá o tradici a dlouhou historii. Vyšehrad jsme vždy vnímali jako nesmírně kvalitní tradiční nakladatelství, které přináší čtenářům zajímavá témata a velké osobnosti. Vyšehrad i jeho pracovníci procházeli v minulosti velmi obtížnými obdobími, včetně např. tvrdých represí ze strany komunistického režimu v padesátých letech, a o to je obdivuhodnější, že nakladatelství po celou dobu drží svou tradici a kontinuálně funguje. Vyšehrad kromě toho kolem sebe vždy dokázal shromáždit velké osobnosti, ať již v minulosti Jana Čepa, Aloyse Skoumala nebo Josefa Ladu a Kamila Lhotáka, nebo v současnostiJana Sokola, Jana Rychlíka, Martina C Putnu, Renatu Fučíkovou nebo Zdeňka Zieglera. Velmi si proto vážíme možnosti stát se novým vlastníkem Vyšehradu a navázat na tradici nejstaršího nakladatelství u nás,“ říká Václav Kadlec, generální ředitel společnosti Albatros Media.

„Když jsem v roce 1993 spolu se dvěma společníky znovu založil nakladatelství Vyšehrad, cítil jsem velkou odpovědnost za jeho značku. Nebylo snadné navázat na dílo takových osobností, jako byli Ladislav Kuncíř, Aloys Skoumal a Bedřich Fučík. Velice mi v té době pomáhaly zkušenosti redaktorů – Vlasty Hesounové, Jaroslava Vrbenského, Břetislav Daňka a Marie Válkové.Za posledních dvacet pět let se ediční plán nakladatelství významně rozšířil. Vedle zavedených edic, vznikla celá řada nových. V současné době vydává Vyšehrad více než 80 nových titulů ročně a patří mezi 20 největších českých nakladatelství. Významně jsme rozšířili náš ediční plán a rozpracovali řadu velkých projektů. Zároveň jsme opakovaně naráželi na omezení, daná velikostí nakladatelství, při financování rostoucí produkce nebo při snaze získat atraktivní překladový titul, o který ale usilovalo více velkých nakladatelů. Silná koncentrace knižního trhu v posledních letech také znemožňuje pokračovat do budoucna s obchodním modelem vlastní distribuce. Z těchto důvodu jsem uvítal nabídku spojení sil se skupinou Albatros Media, které nám umožní těžit ze síly a stability lídra trhu, stejně jako možnost využívat prodejní a marketingovou sílu Albatros Media. To vše při zachování značky a edičního profilu Vyšehradu,“říká Pravomil Novák, ředitel nakladatelství Vyšehrad.

Skupina Albatros Media a.s. dosáhla v loňském roce konsolidovaných tržeb ve výši cca 750 mil. Kč. Její produkce pokrývá více než 17% nakladatelského trhu v České republice; každoročně uvede na trh více než 2 000 nových knih. Vedle čtrnácti samostatných nakladatelství (Albatros, CooBoo, Plus, Motto, XYZ, CPress, ComputerPress, BizBooks, Edika, Management Press, B4U Publishing, Fragment, Egmont a Kniha Zlín) vlastní Albatros Media také stoprocentní podíl v distributorech elektronických knih eReading.cz a Palmknihy a vydává knihy též v rámci partnerského projektu Edice České televize.

Psali jsme: Ministr Šmíd zahájí provoz české expozice na knižním veletrhu v Lipsku Radioservis vydává audioknižní novinku Miroslava Horníčka Benešovský literární festival 2018 potřetí Vychází kniha předních českých odborníků Islamofobie po česku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva