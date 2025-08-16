Správa železnic: Průjezd vlaků Prahou bude plynulejší

Správa železnic vybrala projektanta modernizace tratě mezi pražskou Libní a Malešicemi.

Foto: Správa železnic
Díky ní vznikne na libeňském nádraží přemostění koridoru do Běchovic a zmizí tak úzké hrdlo klíčové části české železnice. Projekt vypracuje společnost Mott MacDonald CZ, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 56 421 045 korun. Stavba takzvaného Libeňského přesmyku by měla začít v roce 2028.

Díky mimoúrovňovému řešení už nákladní vlaky nebudou čekat u parku Smetanka na křižování s hlavní tratí. Nová dvoukolejná spojka z Libně do Malešic nejprve nadjezdem překročí hlavní koridor. V blízkosti Českobrodské ulice se pak zapojí do stávající jednokolejné tratě.

Zmodernizovaný úsek bude po rekonstrukci výrazně tišší než dnes, protože odpadne hluk způsobený rozjezdy vlaků. Současně projekt přinese zdvoukolejnění celého úseku do Malešic, který využívají mimo jiné vlaky městské linky.

Stavba už získala pravomocné územní rozhodnutí, v rámci příprav projektu Správa železnic zapracovala i připomínky místních obyvatel. Změn se tak oproti původním plánům dočká například okolí přírodního parku Smetanka a Hořejšího rybníka.

Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 2,5 miliardy korun. Práce potrvají tři roky.

