Francie vydělá na Ukrajině. Macron, Zelenskyj a „historická dohoda“

18.11.2025 15:57 | Monitoring

Francouzi Ukrajincům přislíbili stovku stíhacích letounů Rafale. Dohodu v Paříži podepsaly hlavy států Emmanuel Macron a Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinci chtějí vybudovat flotilu 250 moderních stíhaček, jejíž součástí mají být také americké F-16 a švédské Gripeny. Rusové mezitím stále útočí. V noci na úterý atakovali Ukrajinu čtyřmi balistickými raketami Iskander-M a 114 údernými bezpilotními letouny a drony.

Foto: Repro Emanuel Macron, X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Emanuel Macron

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron podepsali dohodu, která může zásadně změnit bilanci sil na východní frontě. Francie se zavázala dodat Ukrajině až 100 víceúčelových stíhaček Rafale, což představuje dosavadní největší evropskou vojenskou pomoc v oblasti letectva. Dohoda zahrnuje nejen letadla, ale i protivzdušné systémy a drony. Uzavřena byla na deset let.

Dohoda byla podepsána během Zelenského pracovní návštěvy v Paříži, kde se oba lídři setkali v prezidentském paláci Élysée. Podle francouzských zdrojů jde o strategické partnerství zaměřené na dlouhodobé posílení ukrajinské armády, které zahrnuje nákup 100 kusů Rafale ve verzi F4 do roku 2035.

„Tento dokument umožňuje Ukrajině pořídit vojenský materiál z francouzské obranné průmyslové a technologické základny, včetně 100 letounů Rafale F4 do roku 2035 pro ukrajinské bojové letectvo, systémů protivzdušné obrany SAMP/T, radarů protivzdušné obrany, raket vzduch–vzduch a leteckých pum,“ potvrdil Zelenskyj na síti X.

 

 

 

„Francie stojí pevně po boku Ukrajiny v boji za svobodu,“ vyjádřil se prezident Emmanuel Macron.

 

 

Některá letadla by měla pocházet přímo z francouzských strategických rezerv, zatímco většina bude vyrobena na zakázku francouzským koncernem Dassault Aviation. Dodávky by měly začít již příští rok, i když celá doba od objednávky po dodání může trvat až tři roky.

„Jedná se o strategickou dohodu, která bude trvat deset let počínaje příštím rokem,“ prohlásil Zelenskyj na společné tiskové konferenci s Macronem.

Ukrajinci chtějí vybudovat flotilu 250 moderních stíhaček

Ukrajinský prezident zdůraznil, že tato spolupráce pomůže Ukrajině vybudovat flotilu 250 moderních stíhaček včetně amerických F-16 a švédských Gripenů.

„Dnes jsme podepsali historickou dohodu, která významně posílí naši bojovou leteckou techniku a protivzdušnou obranu,“ dodal Zelenskyj a poděkoval Francii za nasazení špičkového francouzského zbrojního průmyslu ve službách Ukrajiny.

Francouzský prezident Macron označil dohodu za „důkaz evropské solidarity“ v kritickém okamžiku, kdy se změny v americké politice mohou projevit v menší podpoře Kyjeva.

Kromě Rafale zahrnuje balíček i protivzdušné systémy SAMP/T, které jsou srovnatelné s americkými Patrioty a jsou schopné zachytávat balistické rakety, stejně jako pokročilé drony pro boj proti ruským útokům.

Macron navíc zmínil, že Francie rozšíří svou pomoc o další Mirage 2000, které byly přislíbeny už dříve.

Dohoda má otočit průběh války

Tato dohoda přichází v době eskalujících ruských útoků na ukrajinskou infrastrukturu, při nichž letectvo hraje klíčovou roli. Podle informací ukrajinské armády v noci na úterý Rusové zaútočili čtyřmi balistickými raketami Iskander-M z Rostovské a Voroněžské oblasti Ruské federace a 114 údernými bezpilotními letouny a drony z jiných směrů. Protivzdušná obrana na severu, jihu a východě země sestřelila 101 nepřátelských dronů typu Shahed, Gerbera a dalších.

Na 15 místech byly zaznamenány zásahy 4 raket a 13 útočných bezpilotních letounů a na 2 místech pády sestřelených úlomků.

V Charkovské oblasti bylo ruskými údery zasaženo pět osad. Zemřela 17letá dívka a 11 lidí bylo zraněno včetně 16letého chlapce. Na síti Facebook o tom informoval vedoucí Charkovské oblastní státní správy Oleh Syniehubov.

Ukrajina dosud spoléhala převážně na letadla z éry SSSR, nyní urychleně modernizuje síly díky západním dodávkám. Rafale vybavené pokročilými radary a raketami dlouhého dosahu by mohly významně omezit ruskou aktivitu. „Tato dohoda by mohla otočit průběh války,“ okomentoval situaci analytik serveru Newsweek.

Dodávky zbraní by mohly provokovat Moskvu a prodloužit konflikt

Francie, jako druhý největší evropský výrobce zbraní, vidí v Ukrajině nejen spojence, ale i dlouhodobého zákazníka, což podle francouzského serveru Le Monde podpoří její ekonomiku.

Kritici však upozorňují na rizika: Dodávky by mohly provokovat Moskvu a prodloužit konflikt, zatímco Ukrajina musí investovat miliardy eur do výcviku pilotů a údržby.

Zelenskyj navštívil pařížskou leteckou základnu Villacoublay, kde se seznámil s technologií Rafale. Detaily finančního rámce dohody zatím nebyly zveřejněny, ale odhaduje se, že cena jedné stíhačky Rafale se pohybuje kolem 80 milionů eur.

 

autor: Naďa Borská

