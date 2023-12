Svaz pacientů ČR: Kontrolujme zbrojní průkazy a způsobilost jejich držitelů každé dva roky!

reklama

Vážení páni ministři,

Svaz pacientů ČR se na Vás obrací se žádostí o novelizaci zákona, kterým se upravují podmínky držení zbrojního průkazu. Po zkušenostech z posledních let, kdy došlo k opakovanému použití střelných zbraní k několikanásobným vraždám, Vás žádáme o to, aby se držitelé střelných zbraní museli podrobovat pravidelným zdravotním prohlídkám v intervalu 24 měsíců.

Součástí této změny by měl být i digitální registr zdravotní způsobilosti, do kterého by lékaři potvrzovali provedení této prohlídky. Pokud by uběhla doba 24 měsíců bez potvrzení o kontrole zdravotní způsobilosti, zbrojní průkaz, by po výzvě držiteli policejním orgánem a absenci jeho reakce, automaticky pozbyl platnost.

Po držitelích řidičského průkazu, po dovršení určitého věku, požadujeme pravidelné prohlídky posuzující zdravotní způsobilost. Je proto neodůvodněné nepožadovat splnění stejných podmínek i po držitelích zbrojních průkazů, než jednou za 10 let. Svaz pacientů ČR - člen WPA se sídlem v U.S.A.

Jsme realisté a víme, že i opakovaná vyšetření nemusí zcela absolutně zabránit zneužití legálně držených zbraní, ale obdobně jako u řidičských průkazů se pravidelnými kontrolami snižuje míra rizika, kdy stoupá šance, že lékař odhalí závažné psychické onemocnění nebo i somatické poruchy, které mohou zvyšovat riziko poškození druhých osob. Jde například i o poruchy paměti, motoriky, zraku a sluchu, které mohou třeba i u myslivců zvyšovat riziko poškození druhých osob.

Obdobně vlastníci automobilů musí co 2 roky na STK (prohlídku) a dokonce s pořízením foto vozidel do registru ministerstva dopravy.

Podle nás jde o jednoduchou novelu, která může být rychle přijata a přispěje k ochraně zdraví a životů lidí.

Luboš Olejár, Drhc., v.r.

prezident Svazu pacientů ČR

