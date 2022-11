THMP: Letošní strom pro Staroměstské náměstí urazil jednu z nejdelších tras a putoval ve dvojici

reklama

Smrk ztepilý se teď bude čtyři dny zdobit, aby o 1. adventním víkendu mohl rozzářit Prahu i úsměvy návštěvníků vánočních trhů. Kácení, převoz i zdobení stromu zajišťuje třetím rokem městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP).

Přibližně 150 kilometrů dlouhou cestu urazil z místa kácení až po místo usazení strom, který bude letošní dominantou Vánoc v Praze. „Je to jedna z nejdelších tras, kterou musel strom na Staroměstské náměstí kdy absolvovat. Přesnou cestu je přitom nutné předem důkladně naplánovat – souprava totiž dosahuje délky 29 metrů, šířky 6 m a váhy okolo 35 tun. Přihlédnout je potřeba i k počasí, které nemusí být vždy nejpříznivější,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek a doplnil, že převoz stromu proběhl i díky toleranci ostatních řidičů bez komplikací.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 69% Ne 31% hlasovalo: 1725 lidí

Do Prahy strom dorazil společně s druhým stromem, určeným pro Václavské náměstí, z malé obce Mlýny poblíž České Kamenice, kde byly pokáceny v neděli 20. listopadu. Akce zaměstnala několik desítek lidí od ranních až do pozdních odpoledních hodin. „Nejen s ohledem na převoz, ale zejména kvůli zajištění bezpečnosti při kácení se jedná o jednu z logisticky nejnáročnějších akcí. Oba stromy se letos kácely s přihlédnutím k tomu, že se v jejich blízkosti nacházela silnice, železniční trať a sloupy vysokého napětí, a tak by je majitel musel stejně odstranit. Jako každoročně se tak jedná o udržitelný přístup, který šetří běžné stromy rostoucí v lese,“ vysvětlil Jan Chabr, radní pro oblast majetku, do jehož gesce celá akce spadá.

Vánoční strom na Staroměstském náměstí budou až do pátku zdobit zaměstnanci Technologií hlavního města Prahy. „Na základě zkušeností z předchozích let víme, že celý proces zdobení trvá zhruba desítce našich elektromontérů několik dní. Jen si to představte: šest kilometrů dlouhý řetěz s LED světélky, 80 vánočních hvězd ve dvou velikostech, k tomu 170 červených a zlatých koulí, které budou symbolizovat barvy hlavního města, a na vrcholu 2 m vysoká světelná špice,“ popsal letošní vzhled stromu místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný a dodal, že pro světelné dekorace bude využito moderní LED osvětlení s minimální spotřebou elektrické energie, kdy se spotřeba stromu nepřiblíží ani spotřebě běžné domácnosti. Přesto bude v rámci úspor omezeno svícení vánočního stromu na interval od 16 hodin do půlnoci.

Strom na Staroměstském náměstí bude svítit do začátku ledna. Tím však jeho příběh neskončí. Podle radního Chabra se v rámci udržitelného přístupu stejně jako v předchozích letech zpracuje, díky čemuž najde další využití. „Po Třech králích bude strom odstrojen a rozřezán. Větve poputují do pražské zoologické zahrady a kmen pak do pražské odborné střední školy, kde z něj vyrobí nábytek nebo jiné užitečné dřevovýrobky. Z loňského stromu studenti vyrobili hmyzí hotel a knihobudky, kterými potěšili dva domovy pro seniory.“

Technologie hlavního města Prahy letos zajišťují současně i strom pro Václavské náměstí, který byl dosud umělý. Unikátem je i to, že oba vánoční stromy pro Prahu nakonec pocházejí ze stejného místa – zahrady malé chalupy na Děčínsku, pro níž už svojí velikostí představovaly rizikové dřeviny.

Psali jsme: Technologie hlavního města Prahy postupně umisťuje vánoční dekory, o víkendu pokácí strom pro Staroměstské náměstí THMP: Proč nemůže svítit jen každá druhá lampa? A další otázky THMP: Petřín bude během nadcházejících podzimních státních svátků svítit v národních barvách Technologie hlavního města Prahy: Praha se připravuje na boom elektromobilů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.