Tomáš Tomeček míří ve své závodní tatře do afrického Dakaru úplně sám!

Stále populárnější dálková soutěž Africa Eco Race, která navazuje na původní africkou rallye Dakar, se přehoupla do své druhé poloviny a Tomáš Tomeček sedlající svou stoprocentní Tatru T 815 se drží na výborném druhém místě. A co více, jako první kamioňák v historii dálkových rallye bojuje s náročným terénem v kabině svého vozu úplně sám.

Včera 9. ledna se jela 7. etapa závodu Africa Eco Race v níž tatrovák tělem i duší Tomáš Tomeček z týmu Promet/Czechoslovak Group dojel na 3. místě a celkově se drží na 2. pozici. Na účastníky těžké rallye, která se už tradičně koná v severní Africe ve stopách původní rallye Dakar (pamětníci ji znají i jako rallye Paříž-Dakar), čeká ještě pět etap, než spatří vytoužený cíl v senegalském hlavním městě Dakaru. Tomáš Tomeček je zkušený matador dálkových soutěží, má na svém kontě už dvacet dva startů, z toho jako pilot dosáhl s tatrou na Dakaru stříbrné i bronzové příčky a jako navigátor stanul na stříbrném a také na tom nevyšším zlatém stupni vítězů. V rámci Africa Eco Race vyhrál třikrát, dvakrát skončil druhý a dvakrát třetí, vždy za volantem své Tatry T 815 s tatrováckým dvanáctiválcem.

Letošní africká soutěž je však pro Tomáše Tomečka další výzvou. Rozhodl se totiž vyrazit se svým kamionem do dun i na zrádné pisty bez posádky, na trati tedy musí řešit vše sám, stejně jako motorkáři. Nikdo to před ním nezkusil, ale přesto se Tomáši Tomečkovi daří a drží se v čele soutěže. Před ním jede jen další ze známých dálkových jezdců Gerard De Rooy. K navigaci Tomeček používá stejný roadbook, jaký mají na svých strojích motorkáři: „Zjistil jsem, že motorkáři to mají úplně jinak, jsou daleko svobodnější. Moc se mi to líbí, tohle jsem si vždycky přál.“