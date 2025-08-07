Volfová (ČSSD): Jsme tady a nabízíme lidem to, co znají, značku, tváře a zkušenost

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie podala plné kandidátní listiny ve všech krajích.

Naše kandidátky jsou plně obsazeny, na kandidátních listinách máme i velmi zajímavé lídry a další osobnosti. Celostátním lídrem strany je Ing. Jiří Paroubek předseda ČSSD a bývalý premiér. Ten kandiduje v Praze, kde kdysi působil i jako náměstek primátora.  Dalšími lídry jsou PaedDr. Jiří Baumruk známý televizní komentátor a bývalý reprezentant v basketbalu, ten kandiduje ve Středních Čechách, místopředseda ČSSD a bývalý senátor Petr Gawlas povede kandidátku v Moravskoslezském kraji, bývalý poslanec Ing. Adam Rykala zase v kraji Olomouckém. Známý  dlouholetý zastupitel a bývalý starosta Starého Lískovce Petr Hudlík stojí v čele kandidátky na Jižní Moravě. Zlínský kraj povede krajský zastupitel Bc. Pavel Havránek Vysočinu pak zastupuje právnička Mgr. Helena Vrzalová. I V Pardubickém kraji vede kandidátku bývalý poslanec Ing. Jiří Kohoutek a na Hradecku pak Luďka Tomešová majitelka tiskárny. Liberec povede David Štěpán gymnaziální učitel matematiky a Karlovarský kraj Bc. Elvíra Hahnová , která zastupovala svůj kraj i v ROP severozápad. Plzeňským lídrem je Daniel Šváb, plzeňský patriot a bezpečnostní poradce, Jižní Čechy zastupuje Petr Sojka, bývalý krajský zastupitel a konečně Ústecký kraj povede bývalá poslankyně Mgr. Jana Volfová místopředsedkyně ČSSD .

„Jsem rád, že se na našich kandidátních listinách snoubí zkušenost a odbornost s novými tvářemi. Všichni naši kandidáti stojí za naším dlouhodobým programem, který nás jak straníky, tak nestraníky na našich kandidátkách spojuje. Jsme dnes jedinou sociální demokracií kandidující samostatně s plnými kandidátními listinami. Zájem o vstup na naše kandidátky ukazuje, že lidé si sociálně demokratickou politiku přejí a nechtějí ji mít schovanou za jinou značkou“ řekl předseda strany Ing. Jiří Paroubek

„Prostě jsme tady a nabízíme lidem to, co znají, značku,  tváře a zkušenost  v tom je naše síla“ dodala s úsměvem místopředsedkyně strany Jana Volfová.

