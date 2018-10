Turistický spolek Lipenska: Na lodi Adalbert Stifter se odehrají originální dobročinné koncerty

Celé léto vozí loď Adalbert Stifter turisty na lipenském jezeře, o tomto víkendu (20. a 21.října) propůjčí svou palubu charitativnímu projektu. Odehraje se zde hudební dobročinný festival Andělská Přání Frymburk 2018. Akci zorganizovala učitelka z frymburské základní školy, na projektu se jako dobrovolníci podílí současní i bývalí žáci frymburské základní školy.

Více informací o programu je ZDE. Vstupenka na celou akci stojí 400 Kč nebo 100 Kč na jednotlivé koncerty.

„Loď bude po většinu programu stát ve Frymburku a každý den provede jednu okružní plavbu s koncertem špičkových umělců,“ uvádí Karel Andrle za společnost Rosenberger – Lipno – Line, která provozuje lodní dopravu na Lipně. Autorem nápadu je Barbora Tybitanclová, učitelka hudební výchovy z frymburské základní školy. Ta již od svých dvanácti let organizuje a vymýšlí akce pro děti i pro dospělé. „Konečně se mi povedlo skloubit všechno, pro co žiji. Práci se svými žáky, ale i lidmi, které miluji. Hudbu, divadlo, výtvarno, aktivní tvorbu, vyprávění příběhů i bubnování v kruhu, učíme děti zapojovat se do organizace tak, aby v budoucnu samy mohly organizovat obdobné aktivity a byly si vědomy toho, že státní školství není všude samozřejmostí,“ vysvětluje Barbora Tybitanclová.

Akce podle jejích slov vyplynula z jejích předchozích aktivit, kdy kromě jiného například napsala a produkovala teenagerovský muzikál v českokrumlovském divadle. „Program festivalu bude rozdělený na dopolední a odpolední část. Návštěvník bude moci obě dopoledne v budově školy modelovat, malovat, tvořit a odpoledne si na lodi zazpívat, zaposlouchat, povyprávět, zabubnovat, nebo shlédnout divadlo,“ vyjmenovala. Nakonec se svěřila, že důležitým impulsem bylo i to, když její matka před rokem vážně onemocněla rakovinou. „Byla celý rok tak úžasně statečná, že jsem na ni nesmírně hrdá, dnes mohu říct, že svou nemoc snad zdolala,“ prozradila.

Při organizaci ji nejvíce pomáhá její bývalý žák, dnes dvacetiletý Petr Rulíšek z Černé v Pošumaví. Nadšený, šikovný, ochotný a talentovaný mladý muž, muzikant, začínající zpěvák, s ním mnoho dětí z Frymburka a okolí, které akci moderují, vystupují a pomáhají se vším, co je potřeba, ale i další lidé z lipenska.

„Veškerý výtěžek pošleme do Egypta jedné dívce, které letos končí povinná školní docházka a chudí rodiče nemají peníze na to, aby jí mohli dopřát střední školu. Co se vybere nad tuto částku, tak poputuje nadaci Onkoláček, který se stará o komfort těch nejmenších, kteří onemocní rakovinou,“ informuje.

Na akci vystoupí řada hudebníků: kytarista a skladatel Lukáš Sommer, Michala Stehlíková, která hraje na violoncello, vystoupí i kouzelník Jaroslav Ruso, divadlo Divoloď a žáci pedagoga Václava Klaboucha z kaplické ZUŠ. „Ostatní program tvoří hudebníci neplnoletí, jež jsou současnými nebo bývalými žáky naší školy, tzv. Andělský tým. Většinu z nich jsem zpěv učila, nebo ještě učím,“ uzavřela.

Psali jsme: Turistický spolek Lipenska: Vodní záchranná služba slaví 50 let své existence Vodní záchranáři chtějí vyzvednout z Lipna sochu ze zaniklé Dolní Vltavice Turistický spolek Lipenska: Invazivní rak pruhovaný ohrožuje Lipensko Turistický spolek Lipenska: Kempy zažívají nejlepší sezónu za pět let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva