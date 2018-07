Tým silniční bezpečnosti: Rozpačitá pololetní bilance dopravních nehod

Počet mrtvých se zvýšil v sedmi krajích, v Praze to bylo o 100 procent.

Od sedmi nehod s usmrcením viníci ujeli, loni ani od jedné.

Čtvrtina mrtvých byla z řad seniorů. Jejich podíl na celkovém počtu obětí postupně narůstá.

Během prvního pololetí letošního roku vyšetřovala Policie ČR celkově 49 976 dopravních nehod, při kterých přišlo o život 233 osob. Dalších 1 047 utrpělo zranění těžké a 11 553 lehké. Oproti stejnému období roku 2017 narostl počet nehod o 79 (tj. 0,2 procenta). Zvýšil se i počet jejich obětí, a to o 10, tedy 4,5 procenta, o 261 (2,3 procenta) více bylo i lehce zraněných. Naopak se snížil o 69 (6,9 procenta) počet těžce zraněných.

Do konce června zemřelo na českých silnicích celkem 112 cestujících v osobních automobilech (z toho bylo 88 řidičů a 24 spolujezdců), 56 chodců a 38 motocyklistů. Dále pak zahynulo 16 cyklistů, 9 osob jedoucích v nákladních automobilech a 2 v autobusech. Usmrcených chodců bylo více o 9, cestujících v osobních vozech zahynulo meziročně o 8 více, motocyklistů o 4 a osob cestujících v autobusech o 1. Naopak o 7 méně obětí bylo z řad lidí jedoucích v nákladních automobilech a rovněž tak poklesl počet usmrcených cyklistů, a to o 4. Do konce června zemřelo na českých silnicích 9 dětí, což je oproti loňsku o 5 více.

Významný nárůst obětí je zaznamenán u seniorů, tedy osob starších 65 let. Zatímco jich loni za prvních šest měsíců zemřelo 37, letos toto tragické číslo vyšplhalo na 59. To je nejvíce za posledních 10 let. Dalších 214 starších osob bylo zraněno těžce, zde naopak zaznamenaly statistiky pokles o 22 případů. Každý čtvrtý mrtvý byl starší 65 let, v případě těžce zraněných to byl každý pátý. Senioři nejčastěji umírali jako řidiči automobilů (19 mrtvých), v dalších 16 případech to byli chodci, v 10 spolujezdci, v 8 cyklisté a 6 motocyklisté. Nejčastěji umírali senioři ve Středočeském kraji (10 obětí), smutná druhá příčka patří kraji Jihomoravskému (8 mrtvých) a shodně po 6 obětech zaznamenaly statistiky na Ústecku a Královéhradecku. V posledním uvedeném kraji byl také nejvyšší podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod – jednalo se o rovných 60 procent. „Ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci České republiky 17,9 procenta, do roku 2020 naroste na 20,5, do roku 2030 na 23,9 a do roku 2050 na 32,2 procenta. Podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod neustále narůstá. V roce 2008 byl 15%, v roce 2013 20%, v roce 2017 však už 24% a za prvních šest měsíců letošního roku už dosáhl jedné čtvrtiny. Do budoucna se dá očekávat, že podíl osob seniorského věku na celkovém počtu obětí nehod bude i nadále narůstat. Umírají nejen senioři řidiči, ale i spolujezdci, cyklisté či chodci. Je tedy nejvyšší čas začít se věnovat problematice bezpečné účasti starších osob v silničním provozu, a to skutečně komplexně,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Vinou řidičů osobních automobilů zemřelo 149 lidí, dalších 27 pochybením šoférů nákladních vozidel. Motocyklisté měli na svědomí dalších 26 mrtvých, chodci 11. Pochybením cyklistů zemřelo 6 lidí, řidičů autobusů 4 a po 1 člověku zahynulo vinou řidiče tramvaje či jiného motorového vozidla. Lesní zvěř byla označena za viníka jedné smrtelné nehody. „Od 8 726 nehod jejich viníci ujeli. Tedy od každé šesté. Těchto případů bylo oproti loňsku o 117 více. Bohužel se však nejednou jednalo o nehody s následky na zdraví a životech. Konkrétně pak bez pomoci zůstalo 16 zraněných těžce a 278 lehce. Zatímco v roce 2017 při těchto událostech nepřišel nikdo o život, letos to bylo již 7 osob. Čili tři procenta lidí zemřela při nehodách, od kterých viníci ujeli,“ říká Roman Budský.

Alkohol byl zjištěn u 2 119 viníků dopravních nehod, což bylo o 199 případů více než loni. Při nehodách s alkoholem zemřelo celkově 15 osob, meziročně o 5 méně. Ve 12 případech byla hladina alkoholu vyšší než 1 promile. Alkohol ve spojení s drogami byl zjištěn u dalších 20 nehod, na rozdíl od loňského roku při nich přišla o život 1 osoba. Samotné drogy pak asistovaly u 116 nehod, které se však naštěstí obešly bez obětí na životech.

Počet mrtvých se meziročně zvýšil v sedmi krajích

V sedmi krajích se počet obětí nehod zvýšil, v šesti snížil, na Ústecku zůstala bilance stejná. Nejvíce lidí zemřelo na silnicích Středočeského kraje (47), zde také došlo k největšímu nárůstu, a to o 18 případů. Celkem 21 mrtvých si vyžádaly nehody v Moravskoslezském kraji (meziročně o 1 více). Dalších 20 lidí zahynulo na Plzeňsku, zde však došlo k významnému poklesu o 7 obětí. Naopak v Praze se počet mrtvých dramaticky zvýšil, a to z 9 na 18, čili o 100 procent. Po 16 smrtelných případech zaznamenaly statistiky v Jihočeském a Jihomoravském kraji a také na Ústecku, 15 mrtvých bylo na Pardubicku. Naopak nejméně lidí přišlo letos o život na Liberecku (celkově 7, tedy meziročně o 4 méně), Karlovarsku a Královéhradecku (shodně po 10). Na Zlínsku zemřelo 11 lidí, na Vysočině 12 a na Olomoucku 14.

Kraj Počet nehod Meziroční rozdíl Usmrceno Meziroční rozdíl Těžce zraněno Meziroční rozdíl Lehce zraněno Meziroční rozdíl Hlavní město Praha 11 192 -344 18 9 79 12 1 020 120 Středočeský 7 141 176 47 18 201 42 1 521 -142 Jihočeský 2 078 179 16 -2 112 -14 870 55 Plzeňský 1 701 -15 20 -7 26 -19 779 -43 Ústecký 5 179 39 16 0 79 -3 889 61 Královéhradecký 2 415 -68 10 -2 75 0 621 31 Jihomoravský 3 594 -169 16 -8 122 0 1 314 72 Moravskoslezský 4 720 46 21 1 101 -9 1 017 41 Olomoucký 2 435 7 14 1 34 -17 695 -17 Zlínský 2 033 68 11 -2 57 -26 635 1 Vysočina 1 988 -22 12 1 46 -9 678 113 Pardubický 2 019 166 15 1 54 -13 695 -15 Liberecký 2 066 41 7 -4 33 -10 514 -34 Karlovarský 1 415 -25 10 4 28 -3 305 18 ČR celkem 49 976 79 233 10 1 047 -69 11 553 261

Tabulka č. 1: Nehody a celkové počty usmrcených a zraněných při dopravních nehodách, ke kterým došlo do konce června 2018, vč. meziročních změn (zdroj: PČR)

