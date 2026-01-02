ÚZSVM: Přerov získal bezúplatně pozemky s chodníky a zelení

Jeden z pozemků se nachází v místní části Lověšice a stát jej nabyl po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi. Na pozemku se nachází chodník a veřejná zeleň. Další pozemek leží v Přerově na ulici Nádražní. Jedná se o zatravněnou plochu s chodníkem, který tvoří přístupovou cestu k bytovému domu.
Město dále získalo pozemek mezi ulicemi Kojetínská a Škodova, který je ostrůvkem veřejné zeleně mezi navazujícími chodníky v těsné blízkosti frekventované křižovatky a tzv. průpichu, vedoucího přes Přerov. Na pozemku je umístěna socha „Svářeče“, památka místního významu, která byla vyhotovena v roce 1966 akademickým sochařem Rudolfem Doležalem a je ve vlastnictví města.
Poslední pozemek se nachází mezi ulicemi Velká Dlážka a Na Hrázi a je na něm chodník, cyklostezka a veřejné parkoviště.
Převod pozemků usnadní městu jejich řádnou údržbu.
