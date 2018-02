Ukliďme Česko: Po Velikonocích proběhne opět velký jarní úklid

Přípravy dalšího ročníku celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko jsou v plném proudu. Do jejího uskutečnění v sobotu 7. dubna zbývá necelých 50 dní a na webových stránkách projektu postupně přibývají zaregistrovaní organizátoři místních úklidů a dobrovolníci, kteří se první dubnovou sobotu společně vydají do boje proti černým skládkám a nepořádku ve svém okolí. Zapojit veřejnost do mapování, uklízení a především pak prevence vzniku nepořádku a černých skládek se snaží organizátoři ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody. Loni se díky nim do uklízení zapojilo na 96 000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes 1 500 tun nepořádku. Pokud je i vám myšlenka dobrovolnické úklidové akce blízká, neváhejte se k nim letos připojit a zorganizujte si úklid ve vašem okolí

. „Snažíme se organizátorům místních úklidů organizaci co nejvíce ulehčit a podpořit je nejen radami, mediální kampaní ale i materiálně, především zajištěním balíčků s pytli a rukavicemi pro dobrovolníky,“ říká jedna z organizátorů akce, Katka Landová. „Abychom věděli, kolik účastníků se letos chystá uklízet a mohli jim materiál včas rozdělit a rozeslat, potřebujeme, aby se nám přihlásili co nejdříve, ať už jsou ze zájmových sdružení, škol, firem či nadšení jednotlivci“, dodává. Úklidového materiálu by organizátoři měli mít pro letošek dostatek díky partnerům, kteří úklidové akce dlouhodobě podporují, jako Nadační fond Veolia, tak i zásluhou nového významného partnera, kterým se pro letošek stala Komerční banka. Zaměstnanci uvedených a dalších partnerských firem se navíc sami aktivně zapojují do uklízení.

„Tahle úklidová kampaň k nám po deseti letech, co ji podporujeme, už prostě patří. Materiál v podobě desítek tisíc párů rukavic a ještě více pytlů na odpad, který je pořizován za náš finanční příspěvek se bude letos opět hodit,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

„Prostředí, ve kterém žijeme, patří nám všem. Nikomu by proto nemělo být jedno, jak vypadá. Je to totiž naše vizitka. Jsem proto velmi rád, že zaměstnanci Komerční banky mohou jít příkladem,“ uvedl k tomu Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Přidat se může opravdu každý dle svých možností, od mapování nepořádku, až po zorganizování vlastní úklidové akce. Veškeré potřebné informace k tomu naleznete na www.UklidmeCesko.cz tak neváhejte, termín letošního jarního úklidu se blíží a po Velikonocích, v sobotu 7. dubna „jdeme na to“!

Registrovat se můžete ZDE

autor: Tisková zpráva