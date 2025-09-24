Úřad vlády: Čtvrtý ročník Týdne pro Digitální Česko nabídl stovky akcí

Tedy téměř dvojnásobek oproti loňskému roku. Týden pro Digitální Česko dokázal propojit státní správu, firmy, univerzity, knihovny i neziskový sektor. Na akcích se diskutovalo o umělé inteligenci, kybernetické bezpečnosti, budoucnosti práce, ale i o každodenních dovednostech. Letošní ročník se tak opět stal nejen největší vzdělávací akcí svého druhu, ale také společenským fenoménem, který ukázal, že digitální dovednosti dnes patří k základní životní výbavě každého člověka.
Čtvrtý ročník Týdne pro Digitální Česko, největší vzdělávací akce svého druhu v Česku, je úspěšně za námi. Letošní výsledky jasně ukázaly, že digitální dovednosti, bezpečnost v online prostředí a zájem o nové technologické trendy jsou témata, která lidi zajímají napříč věkovými skupinami. Vysoký zájem veřejnosti i partnerů potvrzuje, že digitální vzdělávání je jedním z klíčových témat dneška. Program přilákal rekordních více než 21 000 účastníků, kteří získali nové dovednosti pro práci, každodenní život i bezpečnější pohyb v digitálním světě.
Letošní ročník se zaměřil na tři klíčové oblasti:
- Digitální budoucnost práce – jak se připravit na povolání, která dnes ještě neexistují, a jak využívat AI a data v každodenní praxi.
- Digitální svět pro každého – bezpečný pohyb na internetu, prevence kybernetických hrozeb a podpora dětí, seniorů či lidí se znevýhodněním.
- Digitální technologie zítřka – inovace, které mění svět už dnes, jako jsou umělá inteligence, robotika nebo kvantové technologie.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
O program se postaralo více než 160 partnerů z řad státní správy, firem, univerzit, knihoven a neziskového sektoru. Velkou roli sehrály také knihovny, které připravily více než 95 vzdělávacích akcí po celém Česku. Věnovaly se například práci s digitálními službami státu, kybernetické bezpečnosti nebo pomoci seniorům.
"Letošní ročník Týdne pro Digitální Česko byl zatím nejsilnější. Digitální gramotnost už není okrajová otázka, ale téma, které rezonuje napříč společností. To, že se do programu zapojily tisíce lidí všech věkových kategorií, je pro nás obrovským signálem. Lidé chtějí rozumět technologiím, chtějí je ovládat a využívat ve svůj prospěch,“ uvedla Marina Puzdrová, manažerka projektu Týden pro Digitální Česko.
"Díky Týdnu se nejrůznější přednášky, školení a kurzy z oblasti digitalizace dostávají i do opravdu malých obcí. Každý tak má možnost najít si akci, která ho zajímá a která je co nejblíž jeho bydlišti. Většina akcí hlásila už několik dní dopředu, že jejich kapacita v místě je plná. I proto umožňujeme u většiny akcí i online účast. Tam je kapacita neomezená. Ale přímý lidský kontakt samozřejmě nic nenahradí, což je u digitalizace trochu paradoxní,“ dodává Martin Charvát, vedoucí Digitálního Česka.
"Naším cílem je, aby digitální transformace nikoho nenechala stranou. Technologie samy o sobě nic nezmění, pokud lidé nebudou vědět, jak je využívat. Týden pro Digitální Česko ukazuje, že stát může fungovat jako otevřená platforma, která propojuje firmy, školy i neziskovky ve prospěch občanů. Těší mě, že program oslovil široké spektrum lidí a dal jim nejen nové dovednosti, ale i odvahu, že digitální svět zvládnou,“ uvedl Marian Jurečka, místopředseda vlády.
Budoucnost je digitální
Podle statistik má dnes v Česku základní digitální dovednosti 69 % obyvatel, což je více než průměr EU (55 %). Do roku 2030 bude 90 % pracovních míst vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti.
Týden pro Digitální Česko i letos potvrdil, že česká veřejnost má o digitální vzdělávání velký zájem. Díky pozitivním ohlasům od účastníků i partnerů je už nyní jasné, že akce bude pokračovat i v roce 2026, kdy proběhne její pátý ročník.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva