Úřad vlády: Vláda schválila plán na podporu vývoje a výstavby malých a středních reaktorů

Česko by mělo maximálně využít svůj průmyslový potenciál a know-how v oblasti jaderné energetiky a hrát do budoucna významnou roli v perspektivním odvětví malých a středních jaderných modulárních reaktorů. Plán Ministerstva průmyslu a obchodu, jak toho dosáhnout, schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 1. listopadu 2023. Zabývala se také dalším osudem projektu výstavby gigafactory v lokalitě Plzeň-Líně a schválila další prodloužení dočasné ochrany hranic se Slovenskem.

Vláda se seznámila s výsledkem jednání, které v pondělí 30. října vedli premiér Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s CEO koncernu Volkswagen Oliverem Blumem ohledně projektu výstavby koncernové gigafactory na baterie do elektromobilů v plánované strategické průmyslové zóně Plzeň-Líně.

„Projekt gigafactory patří mezi strategické priority vlády a mít v česku celý řetězec od těžby lithia přes gigafactory, tedy výrobu baterií, až po finální produkty, je v našem zájmu. Zmínil jsem to i ve své představě restartu Česka a na tomto projektu budeme dál pracovat,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Pondělní jednání mělo dát vládě jasnou odpověď, jaký bude další osud plánované výstavby gigafactory v areálu současného letiště v Plzni-Líních. „Šéf firmy Volkswagen ocenil dosavadní spolupráci s českou vládou na projektu výstavby továrny na výrobu baterií pro elektrické vozy v Líních u Plzně. Tato lokalita se i díky tomu, co jsme jako vláda pro to ve spolupráci s Volkswagenem udělali, dostala do pozice v podstatě jediné zvažované lokality pro výrobu baterií v Evropě. Nicméně jak nás Oliver Blume informoval, tak z řady důvodů na straně koncernu Volkswagen, mimo jiné i kvůli pomalejšímu rozvoji prodeje elektroaut, nemohou v tuto chvíli učinit žádné rozhodnutí o další gigafactory v Evropě,“ shrnul výsledek schůzky předseda vlády.

„My nemůžeme dál čekat na rozhodnutí firmy Volkswagen, to znamená, že se soustředíme na jiné projekty výroby baterií v České republice. Pozemek v Plzni-Líních nemůžeme dále držet pro tento projekt,“ uvedl premiér Fiala. Výsledek jednání o výstavbě koncernové gigafactory v Česku nicméně podle ujištění představitelů Volkswagenu nijak negativně neovlivní budoucnost a další rozvoj automobilky Škoda Auto, která je klíčovou součástí české ekonomiky.

Vláda na návrh 1. místopředsedy a ministra vnitra rozhodla o dalším prodloužení dočasné ochrany společné česko-slovenské hranice o dalších dvacet dnů, tedy do 22. listopadu. „Díky tomu, že postupujeme rozhodně a přijímáme včas potřebná opatření, tak se daří počty nelegálních migrantů na našem území držet na číslech, která jsou výrazně nižší, než tomu bylo loni, a to téměř o osmdesát procent. Do konce září jsme letos zadrželi 2 799 osob, před rokem za stejnou dobu to bylo jedenáct tisíc osob,“ podotkl premiér Fiala. „Opatření opravdu fungují a z čeho mám také radost: Jsme úspěšní v odhalování pašeráků nelegálních migrantů. To je důležité pro to, abychom dokázali zastavit cesty, kterými obchodníci s lidským neštěstím dopravují tyto lidi do střední Evropy,“ zdůraznil.

Česko dál tlačí na přijetí systémového řešení nelegální migrace na evropské úrovni, na změny, které budou obsahovat například zrychlené vyhošťování, kvalitnější ochranu vnějších hranic schengenského prostoru či lepší spolupráci se třetími zeměmi, které jsou zdrojovými nebo tranzitními zeměmi nelegální migrace. K opatření vydalo tiskovou zprávu i Ministerstvo vnitra, naleznete ji ZDE.

Vláda projednala také plán pro malé a střední reaktory v ČR, který shrnuje jejich možné využití a přínos pro českou ekonomiku a energetiku. Jedná se o perspektivní, strategické odvětví, které se v současné době začíná prosazovat v Evropě i ve světě a Česko v něm díky svému průmyslu a zkušenostem může hrát významnou roli nejen v regionu střední Evropy. Pro uvedení těchto technologií na trh bude rozhodujících následujících zhruba pět až deset let a vládou schválený plán má pomoci zapojit české firmy do dodavatelského řetězce a výroby modulů a uplatnit know-how, které Česko v oblasti jaderné energetiky má.

Malé a střední reaktory mohou být příležitostí nejen pro český průmysl, ale také pro energetiku jako další zdroj čisté energie. Proto dostalo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako jeden z úkolů od vlády také vytipovat lokality, kde by se tyto reaktory v Česku daly umístit. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.

Kabinet Petra Fialy také nakročil ke splnění dalšího bodu ze svého programového prohlášení, když schválil záměr Ministerstva financí zavést agendu revize výdajů v České republice. Nová agenda bude spuštěna do konce roku a má napomoci k fiskální disciplíně a ke stanovení priorit v rámci veřejných financí. Revize mají sloužit jako analytický podklad k plánování a vyhodnocování veřejných politik, upozorňovat na případné problémy a vydávat doporučení k jejich nápravě. Cílem je vydávat finanční prostředky ze státního rozpočtu nanejvýš účelně, efektivně a cíleně do společensky významných oblastí, ve kterých budou nejlépe využity. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí ZDE.

Vláda schválila rovněž novelizaci nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost. Novela na základě vyjednávání s Evropskou unií zmírňuje jednu z podmínek, kterou museli žadatelé o finanční podporu z Národního plánu obnovy splnit a která se v praxi ukázala být zásadní překážkou úspěšné žádosti o dotaci. Problém spočíval v tom, že podle dosavadních pravidel nastavených EU nemohl o dotaci žádat projekt, který při revitalizaci brownfieldu postavil nový objekt jinde než v konturách původních zbořených staveb. Nově bude stačit, aby pokrýval alespoň 80 procent původní stavby a nepřekročil původní zastavěnou plochu.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

