Ústecký kraj: Živá svědectví pamětníků se natáčela v Ústí nad Labem

A i tentokrát se mezi desítkami nových výpovědí našla spousta neuvěřitelných životních příběhů. „Například Sempfer Kosolofski se narodil v roce 1933 v Rumunsku. V roce 1940 odešel s rodiči do dnešního Rakouska a pak do Čech, aby po válce rodina našla nový domov v Drážďanech. V Berlíně na univerzitě vystudoval bohemistiku. Na Technické univerzitě v Drážďanech pak desítky let překládal odbornou literaturu a tlumočil z a do češtiny. Jeho životní příběh je fascinující, stejně jako jeho životní elán, skvělá čeština a veselá mysl. Více než dvouhodinové povídání působilo jako životabudič,” sdílel své dojmy z natáčení s panem Kosolofskim dokumentarista Post Bellum Jan Beneš.

Došlo také na témata charakteristická pro Ústecký kraj, jakými jsou např. hornictví a jeho odvrácená stránka v podobě zaniklých obcí a zpustošené krajiny. O své příběhy se také podělily sestry, které vyrůstaly rodině potomků českých kolonistů v Rumunsku.

„Tolik neuvěřitelných vyprávění, která se daří skrze pamětníky a podporu obcí, měst, nadací i Ústeckého kraje, zachytit, je obdivuhodné. Profesionální dokumentace nehmotného kulturního dědictví a cesty ke sdílení příběhů a emocí s veřejností, zejména mladou generací, dává obrovský smysl a staví bariéru populismu a nenávisti, které se ve společnosti s určitou pravidelností opakují,” řekla ředitelka regionální pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová.

Kromě audio a video rozhovorů s pamětníky připravila severočeská pobočka organizace Post Bellum také exteriérovou výstavu, která od května 2023 putuje po devíti místech Ústeckého a Libereckého kraje. Od 11. července je výstava k vidění v Mostě. „Výstava přináší vzpomínky pamětnic a pamětníků na odlišné přijetí zlomových událostí 20. století na severu Čech a připomíná letošní půlkulatá výročí let 1918, 1938, 1948, 1968 i cestu k sametové revoluci,“ dodala k výstavě ředitelka.

Natáčení rozhovorů s pamětníky a produkce výstavy v Ústeckém kraji mohla proběhnout díky finanční podpoře Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem a dalších severočeských měst.

