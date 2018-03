Uzavřené plochy polygon umožňují vyzkoušet, co na silnici není možné

Kurzy bezpečné jízdy mosteckého autodromu lákají stále více řidičů. Přibývá individuálních přihlášek, výrazně však stoupl zejména počet objednávek firem. „Je chvályhodné, že manažeři firem a podniků upřednostňují stále častěji při volbě benefitů pro své zaměstnance právě kurzy bezpečné jízdy. Vždyť auto dnes už většina lidí využívá k dopravě na pracoviště, řada z nich navíc jezdí služebním vozem. Bezpečnost za volantem by proto měla být jednou z hlavních priorit. Ohromná výhoda výcviku řidičů na uzavřených plochách polygonu spočívá v tom, že si mohou vyzkoušet v praxi zvládání krizových situací bez ohrožení sebe či kohokoli jiného, což na silnicích při běžném provozu samozřejmě není možné,“ uvedla vedoucí polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Z ankety mezi absolventy kurzu bezpečné jízdy vyplynulo, že právě možnost nácviku krizových situací ve vlastním voze pod dohledem instruktora byla pro ně jednou z výrazných motivací. „To mě samozřejmě lákalo. Do nebezpečné situace se dostanete vmžiku. Jak z ní ale ven. Polygon umožňuje nácvik těchto prekérních situací, navíc instruktor prostřednictvím vysílačky vzápětí koriguje případné chyby řidiče a vysvětlí, jaký manévr použít, co je v dané situaci nejlepší,“ potvrdil padesátiletý Miloš Bína. O možnosti přihlásit se na kurz se dozvěděl při návštěvě evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix na mosteckém autodromu.

S náplní kurzu byl spokojený také pětadvacetiletý Filip Kodeš. „Kurz splnil mé očekávání. Chtěl jsem si vyzkoušet, jak se mé vozidlo chová v krizových situacích. Zároveň jsem doufal, že nácvikem jejich zvládání zlepším své reakce na náhlé či nečekané podněty. To sice ukáže až praxe, věřím ale, že kurz mi v tomto hodně pomohl,“ konstatoval.

Zvýšení bezpečnosti při jízdě autem obzvláště při cestování s dětmi si stanovila jako cíl Dita Rezková, která poukaz na kurz obdržela darem. „Doufám, že praktický výcvik na plochách polygonu přispěl ke zdokonalení mého řidičského umění. Řadu novinek a zajímavostí jsem se z výkladu instruktora navíc dozvěděla i v teoretické části v učebně,“ upřesnila.

Příkladem odpovědného přístupu jsou rodiče osmnáctiletého Ondřeje Pátka, kteří svému synovi jako začínajícímu řidiči účast v kurzu bezpečné jízdy zaplatili. „Zajímalo mě, jak se bude chovat auto v extrémních podmínkách. V tomto ohledu mě kurz plně uspokojil. Vyzkoušel jsem si, co by mě mohlo na silnicích všechno potkat a jak na to reagovat,“ řekl.

V autoškolách není podle hlavního instruktora společnosti AUTODROM MOST Marka Kohoutka vedle výuky základního ovládání vozu a osvojení dopravních předpisů mnoho prostoru pro problematiku bezpečnosti, nedisponují ani vhodnými prostory pro nácvik zvládání krizových situací. „Kurz bezpečné jízdy proto rozhodně všem řidičům doporučuji. Je totiž skutečně nutné trénovat, nacvičovat a zdokonalovat se. Jakmile totiž nastane krizová situace, není už prostor na přemýšlení, člověk to musí mít zažité,“ vysvětlil.

V teoretické části kurzu instruktor seznamuje jeho účastníky s novinkami v dopravní legislativě, nejnovějšími trendy automobilového průmyslu v souvislosti s čistou mobilitou či s pokroky ve výbavě a ovládání vozidel. „Vyvracím ale také řadu mýtů, která mezi motoristy koluje. Od přezouvání pneumatik po krizové brzdění. I proto je přínosné kurz absolvovat,“ doplnil Kohoutek.

autor: Tisková zpráva