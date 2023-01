V příštích deseti letech nabere ČEZ do jádra zhruba 2600 lidí

V průběhu roku 2022 největší česká energetika nabrala celkem 1 212 nových pracovníků, tedy podobně jako o rok dříve. Každý šestý nově příchozí nastoupil do oblasti jádra, které přilákalo oproti roku 2021 i více žen.

V příštích deseti letech ČEZ nabere do stávajících jaderných elektráren a do týmů připravujících výstavbu nového bloku v Dukovanech či malých modulárních reaktorů odhadem 2 600 nových lidí. Do ČEZ loni také zamířilo více vysokoškoláků – jejich podíl mezi přijatými zaměstnanci byl 40 %. Stovky zaměstnanců posílily také oblast zákaznické obsluhy.

Mezi novými posilami se téměř 200 z nich bude věnovat jaderné energetice: nastoupili do stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo do týmů, které budou rozvíjet nové jaderné zdroje – nový blok v Dukovanech, či malé modulární reaktory. Mezi příchozími jaderníky bylo loni oproti předchozímu roku více žen: v případě jaderných elektráren tvořily 11 % nových pracovníků, v nástupech do společností Dukovany II a Temelín II pak dokonce 30 %.

„Energetika je stále ještě velkou částí české veřejnosti vnímaná jako obor „pro chlapy“, to už ale dávno neplatí. Velmi mě těší, že se nám daří pro energetikou nadchnout stále více dívek i a děláme maximum pro to, aby se u nás cítily vítány. Zároveň jsme si vědomi toho, že naplnění cílů naší ambiciózní strategie Vize 2030 Čisté energie zítřka se nepodaří bez úsilí a zápalu všech našich zaměstnanců, i proto do našich řad chceme přilákat ty nejlepší lidi,“ řekla členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

ČEZ je v současné době vůbec nežádanějším zaměstnavatelem v Česku. Potřetí za sebou loni obhájil pozici absolutního vítěze v anketě TOP Zaměstnavatelé 2022, v níž hlasují studenti a studentky českých vysokých škol. Mateřská společnost ČEZ, a. s., také zvítězila v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2022 ve skupině firmy nad 5000 zaměstnanců.

Významně také posiluje oblast obsluhy zákazníků, tedy prodejní část. Nejvíce lidí nastoupilo v regionu západních Čech a na severní Moravě, tedy tam, kde má svá největší zákaznická centra a call centra.

Vysokoškoláci volí ČEZ

ČEZ se rovněž v roce 2022 dařilo přilákat více vysokoškoláků: tvořili bezmála 40 % všech nově příchozích, v předchozím roce ty bylo necelých 35 %. Podobný jako v předchozích letech zůstal počet přijatých mladých lidí do 30 let (kolem 38 %). Nejvíc jich v této věkové kategorii směřovalo do oblasti distribuce. Posílil ale i opačný konec věkového spektra: v kategorii nad 50 let přijal ČEZ desítky nových zaměstnanců (zhruba 12 % z celkového počtu).

Na svých kariérních stránkách www.kdejinde.cz inzeroval ČEZ loni přes 1 900 volných pracovních pozic, na které přihlásilo více než 25 600 zájemců.

