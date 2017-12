Ve vlacích Českých drah objednaných Plzeňským krajem platí od 1. ledna 2018 nové slevy

Slevy podle tarifu Plzeňského kraje budou platit denně po celý rok mezi stanicemi na území Plzeňského kraje, a to pouze ve 2. vozové třídě vlaků Českých drah provozovaných v rámci „Smlouvy o závazku veřejných služeb“ uzavřené mezi Českými drahami a Plzeňským krajem v osobních a spěšných vlacích a v rychlících z Klatov do Železné Rudy-Alžbětína a zpět.

Za 50 % základního jízdného budou cestovat studenti ve věku 15 až 26 let, důchodci, držitelé zlaté Jánského plakety, váleční veteráni a ti, kteří čerpají mateřskou/rodičovskou dovolenou. Studenti navíc budou za uvedenou slevu cestovat v kterékoli relaci v kraji po celý kalendářní rok. Za 25 % základního jízdného pojedou žáci ve věku 6 až 15 let. I pro žáky platí, že budou tuto slevu moci využívat po celý kalendářní rok, na cestách po celém území Plzeňského kraje.

Čerpání slev je podmíněno pouze prokázáním této slevy nahrané v čipu Plzeňské karty nebo In Karty. Příslušný profil cestujícího lze nahrát do Plzeňské karty nebo In Karty podle podmínek Plzeňských městských dopravních podniků výhradně na jejich kontaktních místech.

Obvod tratí, na kterých platí jízdenky vydané se slevou podle Tarifu Plzeňského kraje:

trať 160: Plzeň hl. n. – Žihle

trať 162: (Mladotice) - Kralovice u Rakovníka - Kožlany

trať 170: Kařez – Plzeň hl. n. – Chodová Planátrať 175: Rokycany – Nezvěstice

trať 176: Chrást u Plzně – Radnice

trať 177: Pňovany zastávka – Bezdružice

trať 178: Svojšín – Bor

trať 180: Plzeň hl. n. – Česká Kubice

trať 181: Nýřany – Heřmanova Huť

trať 182: Staňkov – Poběžovice

trať 183: Plzeň hl. n. – Železná Ruda-Alžbětín

trať 184: Domažlice – Planá u Mariánských Lázní

trať 185: Horažďovice předměstí – Domažlice

trať 190: Plzeň hl. n. – Horažďovice předměstí

trať 191: Nepomuk – Kasejovice

Cestující Výše slevy z obyčejného jízdného dle Tarifu TR 10 Dítě 6 - 151 let 75% Student 15 - 262 let 50% Důchodce 50% Držitel zlaté Janského plakety 50% Válečný veterán 50% Osoba na rodičovské / mateřské dovolené 50%

1 tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin

2 tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin

České dráhy nárok na slevy podle tarifu Plzeňského kraje při prodeji jízdenky u pokladní přepážky neověřují, za oprávněnost použití slevy zodpovídá cestující.

autor: komerční tisková zpráva