Ve volbách může odhlasovat až 16 000 voličů v karanténě. Ministerstvo vnitra představilo i názorná videa

V současné době probíhá distribuce hlasovacích lístků voličům, lidé by je měli do svých schránek obdržet do úterý 29. září. Současně s tím se distribuují letáky s informací pro voliče o možných způsobech hlasování podle toho, zda se nachází v karanténě či izolaci, nebo nikoli. „Děláme vše proto, aby i v době koronaviru volby proběhly řádně, a především bezpečně,“ uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Podle posledních informací Ministerstva vnitra bude zajištěn dostatečný počet členů volebních komisí, k čemuž přispělo i plošné navýšení odměn o 500 Kč, rovněž se zákonem snížil minimální počet členů na pět, v případě okrsků do 300 voličů na čtyři členy komise. Pro krajní případy Ministerstvo vnitra připravilo obcím manuál, jak v případě nedostatku členů postupovat, pomoci by mohli například dobrovolní hasiči.

Klasické volební místnosti

Letošní volby proběhnou ve znamení hygienických opatření. Občané, hlasující v klasických volebních místnostech, musí vstoupit do volební místnosti s rouškou. Pokud by na ni přece jen zapomněli, Ministerstvo vnitra distribuovalo do volebních místností roušky jednorázové, které budou občanům k dispozici. „V případě, že si ji volič odmítne nasadit, volební komise jej i přesto musí nechat odvolit. On tím ale poruší ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, dopouští se přestupku a dál se bude postupovat podle práva. Především tím ale tento volič nejvíce ohrožuje členy volební komise,“ sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna Členové volební komise budou mít po celou dobu rovněž zakrytá ústa a nos, navíc budou pracovat v rukavicích a na zemi bude naznačena bezpečná vzdálenost od voličů.

Na průběh hlasování ve volebních místnostech se můžete podívat na následujících videích:

Zvláštní způsoby hlasování

Ministerstvo vnitra už dříve (zde) představilo tři možnosti zvláštních způsobů hlasování pro voliče, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace kvůli covidu-19. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie zvýšilo Ministerstvo vnitra kapacitu až na 16 000 voličů, kteří by mohli hlasovat v drive-in stanovišti, v uzavřených pobytových zařízeních či do zvláštní volební schránky. „Zdvojnásobili jsme kapacitu, na drive-inech budou moci projíždět dvě auta zároveň. Odvolí i ti, kteří by to např. kvůli koloně vozidel nestíhali do 15 hod, kdy se tato stanoviště uzavírají“, řekl náměstek Petr Mlsna. „Speciálních komisí, které budou za voliči chodit domů, bude místo plánovaných 78 nakonec 156,“ dodal Mlsna.

Na průběh hlasování v drive-in stanovištích se můžete podívat zde:

Přehlednou interaktivní mapu všech 78 drive-in volebních stanovišť naleznete ZDE.

