Vězeňská služba: Odsouzení pomáhali i o svátcích při likvidaci chovů, zasažených ptačí chřipkou

01.01.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Do obce Habry na Havlíčkobrodsku bylo vysláno 22 odsouzených z Vazební věznice Hradec Králové a z Věznice Pardubice.

Vězeňská služba: Odsouzení pomáhali i o svátcích při likvidaci chovů, zasažených ptačí chřipkou
Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Státní veterinární správě a Hasičskému záchrannému sboru se tak za podpory Vězeňské služby ČR podařilo včas sanovat v sedmi halách zhruba 35 000 kusů drůbeže.

V listopadu se do pomoci s likvidací následků ptačí chřipky zapojili desítky odsouzených. Například v Blatné pomáhala desítka odsouzených z českobudějovické vazební věznice s likvidací chovu přibližně 13 000 kusů kachen, především s vynášením uhynulé či utracené drůbeže z hal do připravených kontejnerů. Odsouzení z Věznice Jiřice na Nymbursku nechyběli u sanace zhruba 2400 kusů ptactva na Nymbursku.

Pomoc poskytly také věznice v Pardubicích a na Mírově, když se tamní odsouzení podíleli na likvidaci rozsáhlého chovu o více než 53 000 kusů kura domácího v Albrechticích u Lanškrouna. Šlo o jednu z největších likvidací v posledních měsících.

V každém z těchto případů probíhá součinnost mezi Státní veterinární správou, Hasičským záchranným sborem a Vězeňskou službou ČR. Odsouzení jsou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky a jsou školeni k bezpečnému výkonu práce.

V listopadu podepsali generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. Tomáš Hůlka a ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR MVDr. Zbyněk Semerád memorandum o spolupráci mezi oběma organizacemi. Předmětem Memoranda je sjednání možné vzájemné spolupráce v oblasti veterinární péče při zajištění ochrany území v jednotlivých krajích České republiky, jejichž území definuje ústavní zákon.

Spolupráce bude realizována zejména formou poskytování lidských kapacit s využitím osob ve výkonu trestu odnětí svobody při pomocných pracích, spojených s likvidací ohnisek nebezpečných nákaz a podobně.

Článek obsahuje štítky

smlouva , vězeňská služba , nákaza , TZ , ptačí chřipka

