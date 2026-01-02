Vězeňská služba: Z věznic bylo 1. ledna propuštěno 309 osob

Propouštělo se z celkem 31 věznic. Například z věznic Mírov a Valdice propouštěli pouze po jednom odsouzeném, naopak nejvíce odsouzených, celkem 36 žen, dnes odešlo z Věznice Světlá nad Sázavou. Vše proběhlo v poklidu, bez mimořádných událostí.
„Propuštění nižších stovek osob z 31 věznic zaměstnanci a příslušníci vězeňské služby bez problému zvládli a opět prokázali vysokou profesionalitu a pečlivost. Díky jejich nasazení a spolupráci všech zúčastněných jsme mohli postupovat rychle a v plném souladu se zákonem,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. Tomáš Hůlka.
Generální ředitelství vězeňské služby zajišťovalo koordinaci propouštění prostřednictvím permanentní on-line komunikace se všemi zúčastněnými věznicemi a společně s věznicemi zajišťovalo případnou komunikaci se soudy. Na generálním ředitelství byl přítomen také ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ministr následně v doprovodu generálního ředitele a jeho náměstka navštívil pankráckou věznici, které se propuštění také týkalo.
„Dnešní propuštění více než tří stovek odsouzených bylo skvěle zorganizované. Děkuji Vězeňské službě České republiky a dalším zainteresovaným složkám za profesionální zvládnutí celé akce, která byla logisticky i personálně náročná. Koordinace mezi jednotlivými věznicemi, soudy a dalšími institucemi fungovala a vše se obešlo bez větších obtíží,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Novela trestního zákoníku upravuje podmínky trestného činu zanedbání povinné výživy a přináší změny v oblasti drogové kriminality.
