Vězeňská služba: Z věznic bylo 1. ledna propuštěno 309 osob

02.01.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Brány věznic dnes opustilo 309 odsouzených, kterých se dotkla změna trestnosti některých skutků.

Vězeňská služba: Z věznic bylo 1. ledna propuštěno 309 osob
Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Propouštělo se z celkem 31 věznic. Například z věznic Mírov a Valdice propouštěli pouze po jednom odsouzeném, naopak nejvíce odsouzených, celkem 36 žen, dnes odešlo z Věznice Světlá nad Sázavou. Vše proběhlo v poklidu, bez mimořádných událostí.

„Propuštění nižších stovek osob z 31 věznic zaměstnanci a příslušníci vězeňské služby bez problému zvládli a opět prokázali vysokou profesionalitu a pečlivost. Díky jejich nasazení a spolupráci všech zúčastněných jsme mohli postupovat rychle a v plném souladu se zákonem,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. Tomáš Hůlka.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 25503 lidí

Generální ředitelství vězeňské služby zajišťovalo koordinaci propouštění prostřednictvím permanentní on-line komunikace se všemi zúčastněnými věznicemi a společně s věznicemi zajišťovalo případnou komunikaci se soudy. Na generálním ředitelství byl přítomen také ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ministr následně v doprovodu generálního ředitele a jeho náměstka navštívil pankráckou věznici, které se propuštění také týkalo.

„Dnešní propuštění více než tří stovek odsouzených bylo skvěle zorganizované. Děkuji Vězeňské službě České republiky a dalším zainteresovaným složkám za profesionální zvládnutí celé akce, která byla logisticky i personálně náročná. Koordinace mezi jednotlivými věznicemi, soudy a dalšími institucemi fungovala a vše se obešlo bez větších obtíží,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.

Novela trestního zákoníku upravuje podmínky trestného činu zanedbání povinné výživy a přináší změny v oblasti drogové kriminality.

Psali jsme:

Vězeňská služba: Odsouzení pomáhali i o svátcích při likvidaci chovů, zasažených ptačí chřipkou
Vězeňská služba: Drony nacházejí uplatnění při ostraze věznic
Vězeňská služba: Memorandum o spolupráci se Státní veterinární správou
Vězeňská služba: Pavel Zvolánek vyslán do funkce hlavního kaplana

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

legislativa , vězeňská služba , propuštění , TZ

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Nelitujete, že jste nezůstal v Bruselu?

Protože teď se na vás sype jedna kauza za druhou. Mě třeba na vás vadí, že na mě působíte arogantně, a to nejen tím, jak jste se údajně vyjadřoval dřív. Proč třeba neodpovídáte voličům na dotazy? A odpovíte my? Ještě jeden dotaz, podle vás by člověk neměl nést odpovědnost za to, co jako dospělý uděl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vězeňská služba: Z věznic bylo 1. ledna propuštěno 309 osob

13:21 Vězeňská služba: Z věznic bylo 1. ledna propuštěno 309 osob

Brány věznic dnes opustilo 309 odsouzených, kterých se dotkla změna trestnosti některých skutků.