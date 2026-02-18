Kolář (TOP 09): Ukrajina nabízí cenné věci Evropě

Jak jsem říkal už dřív, aniž bychom museli snižovat laťku pro členské státy, pořád jsou i jiné možnosti, jak Ukrajinu přiblížit k EU.
Třeba z ní udělat takové evropské Portoriko. O tom se teď jedná a je to dobrá zpráva hlavně pro nás. Nejde o to, co může EU přinést Ukrajině, ale konečně je potřeba si přiznat, že Ukrajina nabízí cenné věci Evropě – může přispět k větší potravinové i energetické soběstačnosti, větší politické síle a hlavně…
Díky větší spolupráci s Ukrajinou Evropa vyšle zbytku světa signál, že umí pružně reagovat na měnící se svět a není zkostnatělá, v historii zaparkovaná, sama sebe obelhávající skupina exvelmocí. Protože přesně tak nás ve světě, občas i dost právem, vidí. Pokud naopak budeme vymáhat pravidla, která jsme nastavili v době, kdy svět vypadal úplně jinak, budeme vypadat jako slaboši.
Máme šanci překročit vlastní stín a fakt doufám, že se nám to povede. Užitečné to bude úplně pro všechny.
